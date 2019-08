Keihäskarsinnat takana, Kuusela haastaa Ruuskasen — "Minä voitan huomenna"

Miesten keihään karsinnassa nähtiin pitkälti välttämättömiä vetoja, kun 80 metriä jäi rikkomatta kaikilta heittäjiltä. Karsinnan parhaan tuloksen heitti olympiamitalisti Antti Ruuskanen, joka viskasi vasta kolmannella yrittämällä kepin lukemiin 76,67.

— On helpompia karsintoja ja sitten on vähän sellaisia vaikeampia. Tämä oli minun urallani vaikeampiin meneviä. Toivon, että huomenna finaalissa saisi vähän räväkämmän alun, Ruuskanen valitteli heittojen jälkeen.

Ruuskaselta odotettiin enemmän, jopa mahdottomia, kun heittopaikan viereen kannustamaan kerääntyneet pikkupojat toivoivat 90 metrin repäisyä.

— Kolmanteen kierrokseen he huusivat ”kyllä me uskotaan Antti sinuun!” Siinä vähän paineita tuli, lasten suusta kuuluu yleensä totuus.

Ruuskasen toiseksi paras heitto 73,74 ei ylittänyt karsintarajaa, mutta olisi riittänyt kevyesti finaaliin. Pielaveteläinen halusi lisäheitolla saada tuntumaa nopeaan alustaan. Viimeisenä sunnuntain kisaan pääsi Toni Keränen tuloksella 71,73.

Vanha mestari muistutti, ettei hänen karsintaesityksistään kannata tehdä hätäisiä johtopäätöksiä.

— Ensimmäisen Suomen mestaruuden voitin Lahdessa 2012. Taisin silloinkin kolme heittoa heittää ja viimeisellä 77. Päivää myöhemmin meni 87. Karsinta voi olla minkälainen tahansa ja finaalissa voi tulla paljon parempaa tai paljon huonompaa. Yön aikana voi tapahtua mitä vaan.

Kultamitali kolmen, neljän kauppa

Keihäsfinaali koki ennakkoon inflaation, kun Suomen menestyneimpiin keihäsmiehiin kuuluva Tero Pitkämäki jättäytyi pois kilpailuista. Dohan MM-kilpailuihin valittu Oliver Helander ei kylkivamman vuoksi lähtenyt puolustamaan Kalevan kisojen mestaruuttaan.

— Terveimmät ja parhaimmat ovat nyt viivalla. Itsekin olen ollut siinä tilanteessa, että olen joutunut jättämään 2016, 2017 ja 2018 kisat väliin, Ruuskanen linjasi.

Mitalikahinoihin Ruuskanen nosti kolme nimeä.

Teroa odotellaan. Tehkööt muut mitä tekee. Minä voitan huomenna ja heitän hyvän tuloksen. — Toni Kuusela

— Lassi Etelätalo on nousukunnossa, Toni Kuusela ja on siinä Sami Peltomäkeä. Pitää itsekin olla todella terävänä.

Kuusela oli karsintojen kolmas tuloksella 75,39. Vimpelistä lähtöisin oleva Kuusela on heittänyt tällä kaudella yli Dohan rajan, mutta häntä ei ole vielä nimetty Suomen kolmanneksi keihäsedustajaksi Ruuskasen ja Helanderin rinnalle. Yhtenä syynä on ollut Pitkämäen kunnon arvoitus.

— Teroa odotellaan. Tehkööt muut mitä tekee. Minä voitan huomenna ja heitän hyvän tuloksen, linjasi Kuusela itsevarmasti.

Ruuskasta nuoren heittäjän tavoite hymyilytti.

— Mistäs päin hän olikaan? Jos hän on Pohjanmaalta, niin se kuulostaa ihan tutulta. On hienoa, että on asennetta ja yritystä, se on tervetullutta.

Täysin tyhjästä Kuuselan uho ei kumpua, sillä Kimpinen tuntuu sopivan miehelle. Viime kaudella mies heitti Lappeenrannassa ennätyksensä. Finaalissa vaaditaan tämän kauden kärkitulos.

— Jos aikoo voittaa, niin Ruuskanen heittää 83—85, Kuusela paljasti.