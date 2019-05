Ruokolahtelainen Hänninen on Lyonin sairaalassa tarkkailtavana. Onnettomuudessa hänen peukalonsa ja rintalastansa murtuivat ja nivelsiteet vaurioituivat.

Pyöräilyn ammattilaisuraan valmistautuvalla Jaakko Hännisellä on edessään usean viikon toipumisaika vaarallisen kaatumisen vuoksi.

Ruokolahtelaispyöräilijä joutui kisaorganisaatioon kuuluneen moottoripyörän tönäisemäksi viime perjantaina Ranskassa ajetussa Rhône-Alpes Isère Tour -kilpailussa.

Moottoripyörä törmäsi Hänniseen, kun reitin reunaan oli pysähtynyt auto ja moottoripyörä lähti ohittamaan sitä samaan aikaan kilpailijoiden kanssa.

Onni oli tietysti minun puolellani siltä osin, että seuraukset olisivat voineet olla vielä pahemmat. — Jaakko Hänninen

Törmäyksen seurauksena Hänninen kaatui rajusti. Sairaalassa hänen peukalonsa todettiin murtuneen ja nivelsiteiden vaurioituneen. Lisäksi hänellä todettiin rintalastan murtuma rajun iskun seurauksena.

— Nyt on peukaloni operoitu, laitettu kipsiin sekä rintalasta tutkittu. Sisäelimet on myös tutkittu ultraäänellä. Kova isku aiheutti myös häiriötä sydämen toiminnassa, mutta nyt olen saanut sen verran lohdullista tietoa, että sisäelimissä ei pitäisi olla mitään vammoja. Olen kuitenkin edelleen Lyonin sairaalassa tarkkailtavana, Hänninen kertoo tiedotteessa.

Hänninen on valmistautunut koko alkukauden elokuun alussa alkavaan World Tour -ammattilaisuraansa AG2R La Mondiale -joukkueessa.

— Eihän onnettomuudet koskaan tule hyvään aikaan, mutta harmittaahan se toki, että kolarin piti tapahtua nyt. Onni oli tietysti minun puolellani siltä osin, että seuraukset olisivat voineet olla vielä pahemmat. Joka tapauksessa edessä on pitkä toipumisaika, ehkä noin kuusi viikkoa. Ja haluan olla huolellinen, että kolarista ei jää mitään ongelmia. Tarkoitukseni on tulla Suomeen toipumaan heti kun se on mahdollista, Hänninen kertoo.