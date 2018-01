Kahilanniemen golfklubin tarinalle piste pakkohuutokaupassa — Lukjanovin suvun unelma jäi torsoksi Golfviheriöiden laitaan Lappeenrannan keskustan kupeeseen piti tulla venäläisten rahoittama korkeatasoinen golfakatemia ja -klubi minikylpylöineen. Ei tullut. Marleena Liikkanen Kahilanniemen klubitalon työmaa oli pitkään pysähdyksissä Lukjanovien suvun rahavaikeuksien vuoksi, mutta valmistui lopulta keväällä 2014. Rakennuksessa on myös viereisten rivitalojen väestönsuoja.

Lappeenrannan Kahilanniemen entinen golfklubi pakkohuutokaupataan. Klubin rakennutti alunperin venäläisen Lukjanovien suvun perustama Golden Swing Lappeenranta.

Lukjanovien suunnitelmana oli kehittää Kahilanniemestä korkeatasoinen golfkeskus. Yhtiö ajautui talousvaikeuksiin ylisuurten rakentamiskustannusten vuoksi, eikä toimintaa saatu koskaan kannattavaksi. Golden Swing haettiin konkurssiin helmikuussa 2017.

Klubille piti tulla muun muassa minikylpylä, jossa on turvepintainen vesiseinä.

Yhtiön omistus siirtyi 2013 Lukjanovien asiamiehelle, kiinteistösijoittaja Jukka Suniselle, joka kertoi, että rakentamiskustannukset olivat 2,5 miljoonaa euroa.

Viipurin Golf osti keväällä 2016 Kahilanniemen rangen alueen huoltorakennuksineen ja on ollut viime kaudet kentän operaattori.

Pantit pääosassa

Konkurssipesän asianajaja Jouni Nikkanen kertoi viime vuoden lopulla, ettei pesälle olisi jäänyt kohteesta myyntituottoja, vaan ne olisivat menneet kaikki panttivelkoihin. Panttivelkoja on etusijalla tavallisiin velkojiin verrattuna.

Etelä-Karjalan osuuspankki haki kiinnityksen haltijana kohteen realisointia ulosoton kautta. Panttivelkojana on myös Kolikeskus Oy, joka on Jukka Sunisen yhtiö, mutta etusija kiinnityksissä on osuuspankilla.

Golfklubin myyntiesite julkaistiin torstaina Huutokauppa.comissa. Varsinainen huutokauppa on 6. helmikuuta Etelä-Karjalan ulosottovirastossa. Ostajan on maksettava heti 20 000 euron käsiraha, ellei häntä muuten arvioida maksukykyiseksi.

Töitä kesken

Tuoreessa kuntoarviossa rakennuksessa ei havaittu kosteutta sisätiloissa, mutta pinnoissa on erilaisia vaurioita ja halkeamia.

Rakennuksen ulkopuolella ja piha-alueella on paljon keskeneräistä, muun muassa perusmuurin kiviverhous puuttuu, portaat, luiskat ja terassi ovat pinnoittamatta ja kaiteita puuttuu, jätekatos on rakentamatta ja nurmikko ja istutukset tekemättä.

Myös sähkö- ja lvi-puolella on vielä tekemättömiä töitä.

900 000 euron saatavat

Konkurssiin ajautuneelle Golden Swing Lappeenrannalle langetettiin viime keväänä yksipuolinen velkomustuomio Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus velvoitti yhtiön maksamaan Etelä-Karjalan osuuspankille velkoina ja korkoina yli 900 000 euroa.

Osuuspankki lainoitti yhtiötä 300 000 eurolla vuonna 2011 ja 600 000 eurolla vuotta myöhemmin. Pankki irtisanoi 2016 molemmat lainat, koska Golden Swing ei pystynyt hoitamaan niitä.