PEPOlla on paljon pelissä, sillä voitolla lilapaidat nousisivat vielä hämmentämään lohkon kärkikahinoita. Ennakkoluulottomasti pelannut MiPK on tämän kauden ehdoton yllättäjä.

Etelä-Saimaan suorat lähetykset jalkapallon Kakkosesta jatkuvat torstaina PEPO Lappeenrannan vierasottelulla Mikkelissä. Lilapaitojen ei tarvitse kestää paikallisten vieräleukojen huuteluita katsomosta, sillä ottelu pelataan ilman yleisöä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspiiri (Essote) ilmoitti maanantaina, että kokoontumiset koko Mikkelissä rajoitetaan alle 50 henkilöön tämän viikon ajaksi. Mikkelin alueella on tällä hetkellä suhteellisesti eniten koronatartuntoja koko Suomessa.

Viime viikonloppuna Ykkösen MP pelasi jo kotiottelunsa Mikkelissä ilman yleisöä varotoimenpiteenä.

Länsi-Savon uutinen Mikkelissä tällä viikolla tyhjille katsomoille pelattavista otteluista löytyy täältä.

MiPK kuuluu lohkon kärkiryhmiin

PEPOn vastustaja Mikkelin Pallo-Kissat on ainut joukkue, jolle PEPO on nykyisen päävalmentajansa Janne Muhlin alaisuudessa hävinnyt. Elokuun puolivälissä MiPK haki Lappeenrannan Kimpiseltä 1–0-voiton.

MiPK on tämän kauden ehdoton yllättäjä Kakkosen A-lohkossa. Viime kaudesta täysin uudistunut joukkue on pelannut todella ennakkoluulottomasti ja komeilee on lohkon jaetulla kakkospaikalla JäPS:n ja Kiffenin kanssa, kolme pistettä kärkiryhmä PK-35:n takana. Pallo-Kissoja valmentaa vasta 26-vuotias Tommi Ekmark.

MiPK–PEPO-kamppailu onkin samalla kahden nuoren päävalmentajan kohtaaminen.

PEPO majailee sarjataulukon puolivälissä, neljä pistettä MiPK:n takana. Lilapaidoilla on ottelussa paljon panosta, sillä voitolla PEPO nousisi vielä hämmentämään lohkon kärkikamppailuja. Lohkovoiton kannalta erittäin tärkeä ottelu pelataan lauantaina Helsingissä, kun PK-35 ja JäPS kohtaavat toisensa.

PEPO löytänyt toimivan koostumuksen?

PEPO vaikuttaa viimein löytäneen vakiopermanentin kokoonpanoonsa. Oskari Kekkonen ja Calvin N´Sombo ovat ottaneet keskikentän haltuunsa. Alieu Ceesay on pudotettu ankkuripelaajasta toppariksi ja kärkimiesten pelaaminenkin vaikuttaa aiempaa selkeämmältä.

FC Kölnistä tullut Leon Augosto on myös löytänyt paikkansa joukkueessa.

Kimpisen pukukopin ovet kävivät ulospäin viime viikolla, kun KTP:stä heinäkuussa saapunut hyökkääjä Tuukka Kurki siirtyi Ykkösen Gnistaniin ja keskikenttämies Nando ja PEPO purkivat pelaajasopimuksen yhteisymmärryksessä.

PEPO ja MiPK kohtaavat nyt kolmannen kerran tällä kaudella. Lappeenrannassa pelatuissa aiemmissa ottelussa voitot menivät tasan 1–1. Kauden ensimmäisessä kotiottelussaan PEPO kaatoi MiPK:n maalein 3–1.

Lappeenrannan toinen seura Joutsenon Kultsu FC vieraili Mikkelissä viime viikolla. Sarjapaikastaan taisteleva Kultsu pystyi painostamaan MiPK:ta avausjaksolla, mutta joutui lopulta taipumaan kaatosateessa tappioon lukemin 3–2.

Jalkapallon Kakkosen A-lohkon ottelu MiPK–PEPO esitetään suorana lähetyksenä Etelä-Saimaan verkossa torstaina 17. syyskuuta kello 18.30 alkaen.