Ketterän miehistö on nyt täynnä ja eteläkarjalainen

Ketterän hyökkäyskaartiin liittyy viime kaudella Mestistä SaPKossa pelannut Jaakko Lantta. 23-vuotias sentteri on Kouvolan KooKoon kasvatti, joka edusti juniorina myös Lahden Pelicansia.

Ketterän ryhmä on hankinnan jälkeen valmis. Ketterän urheilutoimenjohtajan Turkka Partasen mukaan seura ei etsi tällä hetkellä enää aktiivisesti pelaajia, vaikka tilaa joukkueessa vielä olisi.

Uusia sopimuksia saatetaan nähdä syyskuussa. — Turkka Partanen

— Nyt seurataan miten harjoitusryhmässä olevien try-out pelaajien kesäharjoittelu ja elokuun harjoituspelit sujuvat. Uusia sopimuksia saatetaan nähdä syyskuussa, Partanen sanoo.

Yhden kauden sopimus

Lantta on pelannut Mestiksessä kolme kautta Peliitoissa ja SaPKossa. Mestiksen runkosarjassa hän on pelannut yhteensä 149 ottelua ja tehnyt niissä tehopisteet 32+58=90. Pudotuspeliotteluja tilillä on 21 tehoilla 0+4=4.

Päättyneellä kaudella hän sijoittui Mestiksen pistepörssissä sijalle 12. Runkosarjassa hän oli SaPKon toiseksi paras pistemies. Otteluja kertyi 50 ja niissä tehopisteet 17+24=41.

Lantan sopimus kattaa kauden 2019—2020.

— Joukkue on nyt toistaiseksi valmis. Saimme haluamamme uudet pelaajat pois lähteneiden tilalle ja vaihtuvuutta joukkueeseen tuli sopivasti, Partanen kuvaa.

Oman maakunnan miehiä

Ketterällä on nyt sopimukset kahden maalivahdin, seitsemän puolustajan ja viidentoista hyökkääjän kanssa. Joukkueen kesäharjoitusringissä on lisäksi mukana useita try-out pelaajia.

— Myös tulevan kauden Ketterä pysyy edelleen erittäin Etelä-Karjalaisena joukkueena, sillä peräti 14 sopimuspelaajaa on Ketterän tai SaiPan kasvatteja, Partanen laskee.

Ketterän joukkue

Maalivahdit: Santeri Lipiäinen, Samuli Tervo

Puolustajat: Santeri Airola, Saku Forsblom, Marlo Koponen, Jarno Lippojoki, Henry Maarnela, Joel Olkkonen, Samuli Tanhua

Hyökkääjät: Mikko Haaparanta, Jesse Hallikas, Rasmus Hämäläinen, Henry Karjalainen, Aku Kestilä, Jaakko Lantta, Valtteri Lipiäinen, Roope Mäkitalo, Valtteri Niemi, Nicklas Nousiainen, Dan Nybondas, Ville Paalanen, Arttu Rämö, Sebastian Sjöholm, Jesse Viskari