Kultsun loppukauden luotsi Jukka Karjalainen lähtee nostamaan VPS:ää kohti Veikkausliigaa

Kesken kauden joutsenolaisten peräsimeen tarttunut Jukka Karjalainen ei onnistunut pelastamaan Kultsua putoamiselta Kolmoseen. Aiemmin Karjalainen on valmentanut Ykkösessä MyPaa.

Joutsenon Kultsu FC:tä loppukauden valmentanut Jukka Karjalainen on nimitetty Vaasan Palloseuran uudeksi päävalmentajaksi.

Ykkösestä aiempaa valmennuskokemusta Karjalaisella on MyPasta, jonka hän onnistui pitämään sarjan pienimmällä budjetilla Ykkösessä kaudella 2019.

Nyt haaste on toisenlainen, sillä VPS tavoittelee paluuta Veikkausliigaan.

– VPS on perinteikäs ja iso seura, jolla on äärimmäisen kovat tavoitteet. Kuten on käynyt ilmi, haluaa joukkue takaisin Veikkausliigaan. Näen olevani valmis tällaisiin haasteisiin ja ilomielin tartun niihin, Karjalainen kertoo VPS:n verkkosivuilla.

Kultsun Kakkosen sarjapaikkaa Karjalainen ei onnistunut pelastamaan. Karjalainen nimitettiin uudeksi päävalmentajaksi 10. elokuuta. Alku oli lupaava, sillä ensimmäisessä ottelussa kaatui Lahden Reipas, mutta kahdeksasta muusta ottelustaan Kultsu onnistui raapimaan vain kaksi tasapelipistettä.

Kolmoseen pudonnut Kultsu kartoittaa parasta aikaa uutta päävalmentajaa. Puheenjohtaja Janne Borgströmin mukaan yksi potentiaalinen vaihtoehto on esillä, mutta nimeä ei ole vielä paperissa.

Kultsu käy myös sopimusneuvotteluja viime kauden pelaajiensa kanssa. Borgströmin mukaan neljä sopimusta on jo valmiina.