Curtis Hamilton istutettiin heti ykkösketjuun, Brett Carson palaa kokoonpanoon — Näillä miehillä SaiPa iskee Sportin kimppuun Kultakypärä Topi Nättinen siirrettiin Hamiltonin tieltä kolmosketjuun. SaiPan ja Sportin aiemmat kohtaamiset tällä kaudella ovat olleet tasaisia. Kai Skyttä Luottopuolustaja Brett Carson palaa kolmen pelin tauon jälkeen SaiPan kokoonpanoon.

SaiPa kohtaa tänään Kisapuistossa liigajumbo Sportin. Kokoonpanossa on lauantain KooKoo-tappioon nähden kaksi uutta pelaajaa, kun puolustaja Brett Carson palaa sairastelujen jälkeen kokoonpanoon ja hyökkääjä Curtis Hamilton pelaa kauden ensimmäisen pelinsä keltamustassa paidassa.

Viime kauden tapaan numerolla 10 pelaava Hamilton on istutettu ykkösketjuun oikeaan laitaan Ahti Oksasen ja Cody Kunykin rinnalle. Kultakypärä Topi Nättinen hyökkää kolmosketjussa Jonatan Tanuksen ja David Goodwinin kanssa.

Puolustajapareihin päävalmentaja Tero Lehterä ei ole Kouvolan voittolaukauskilpailun tappioon päättyneen ottelun jälkeen puuttunut, mutta kolme edellistä peliä huilannut Carson palaa kokoonpanoon seitsemäntenä puolustajana.

Hamiltonille ja Carsonille ovat tehneet tilaa hyökkääjät Bastien Maia ja Valtteri Virkkunen. Maalissa jatkaa Frans Tuohimaa.

SaiPa ja Sport ovat kohdanneet kahdesti tällä kaudella, ja molemmat ottelut ovat päätyneet jatkoajalle. Ensimmäisen Sport voitti jatkoajalla Vaasassa 2-1, ja toisen SaiPa otti omiin nimiinsä voittolaukausten jälkeen Kisapuistossa 3-2.

Liigan jumboksi juuttuneen vaasalaisjoukkueen viimeisin kuukausi on ollut synkkä, sillä se on voittanut vain yhden kymmenestä edellisestä ottelustaan. Edellinen kolmen pisteen voitto on joulukuun puolivälistä.

SaiPan pelaaminen on sujunut viime viikkoina paremmin kotona kuin vieraissa, ja alla on viiden kotivoiton putki ennen tätä iltaa.

SaiPan kokoonpano Sportia vastaan:

Ahti Oksanen – Cody Kunyk – Curtis Hamilton

Kalle Maalahti – Lauri Taipalus

Elmeri Kaksonen – Ville Koho – Kim Strömberg

Urho Vaakanainen – Lasse Lappalainen

Jonatan Tanus – David Goodwin – Topi Nättinen

Jere Sneck – Per Savilahti-Nagander

Roy Radke – Saku Salminen – Joni Nikko

Brett Carson

Frans Tuohimaa (Niclas Westerholm)