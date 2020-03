Hiki virtaa Lappeenrannan kuntosaleissa nyt hanskat käsissä

Painot kilahtelevat tasaisella rytmillä Sami Marjasen ja Harri Putkosen treenatessa rintalihaksia ja ojentajia vierekkäisissä laitteissa. Molemmilla on salihanskat käsissään.

Koronavirus ei pidä miehiä poissa kuntosalilta, mutta iso joukko asiakkaita on päättänyt toisin. Karkea arvio auki olevilla saleilla on, että ryhmäliikuntatunnit ovat hiljentyneet paljon ja ainakin puolet kuntosalin kävijöistä pysyy poissa.

Jyrkkä muutos tapahtui viikko sitten sillä hetkellä, kun Suomen hallitus ja pääministeri Sanna Marin pitivät oman tiedotustilaisuutensa koronaviruksesta. Maanantaina rysähtivät julki entistä kovemmat tiukennukset.

Kesäkin koettelee

Taloudellinen paine on saleilla kova, kuten valtaosassa yrityksistä, kun kukaan ei tiedä, miten kauan poikkeustila kestää. Yleinen arvio on, että yrityksiä kaatuu ja tiukoilla jo tätä ennen olleet ovat uhattuina ensimmäisessä aallossa. Harvalla pienellä liikuntayrityksellä on taloudellista puskuria olemassa vaikeiden aikojen varalle.

Moni sattaa pitää esimerkiksi kuntosalijäsenyytensä voimassa, mutta ainakaan uusia asiakkaita ei nyt saada lainkaan lähtevien tilalle. Edessä on vielä kesäaika, joka on muutenkin kuntokeskuksissa hiljainen.

– On täällä vähän hiljaisempaa, mutta en tiedä, mikä on tilanne kello kuudentoista jälkeen, Marjanen mietti.

Hän korostaa terveen järjen käyttöä kaikissa tilanteissa. Saliharjoittelu ei arveluta, sillä arkipäivisin tilaa on yleensä paljon ja hyvä mahdollisuus harjoitella halutessaan omissa oloissaan. Pois lähtiessä kädet tulee pestyä hieman normaalia huolellisemmin.

– Ei tässä muutenkaan koko ajan ihan kyynärtuntumalla olla.

Anu Kiljunen Jaana Immonen desinfioi salilaitteita Syke training centerissä.

Pelit pyörivät

Syke training centerin pöydillä Lappeenrannassa on asiakkaille tarjolla käsidesiä ja -pyyhkeitä ja desinfioivia suihkeita. Tiskillä ja verkkosivuilla on tarkemmat ohjeet salihygieniasta ja ennakoivista toimista, joita asiakkaille nyt suositellaan.

– Itsekin olen ruvennut käyttämään hanskoja enemmän, Marjanen sanoo.

Putkosen mukaan käsiä tulee pestyä muuallakin normaalia hanakammin. Harrastuksissa hän sanoo käyvänsä edelleen normaalisti. Kaukalopallojoukkueen pelit UK-areenassa pyörivät, eikä hänen arkensa ole muutenkaan juuri muuttunut.

Kaipuu urheiluun

Salin toisella puolella harjoitustaan lopetteleva Mikael kertoo kiinnittävänsä normaalia enemmän huomiota hygieniaan, mutta 26-vuotiaana opiskelijana kokee, ettei kuulu riskiryhmään eikä siksi kanna itsestään suurta huolta. Vierailuja riskiryhmiin kuuluvien luo, esimerkiksi omat isovanhemmat, hän välttää nyt.

Joka välissä hän ei salilla käsidesiä käy ruiskauttamassa. Yhteiskäytössä olevia salilaitteita hän käyttää muutenkin vähemmän kuin vapaita painoja.

– On sekin terveyden kannalta riskeeraamista, jos ei voi lainkaan urheilla.

Jumppaa verkon kautta

OMT- ja liikuntakeskus Lehmus kertoo verkkosivuillaan tarjoavansa asiakkaidensa käyttöön striimauspalvelun kautta 90 erilaista ryhmäliikuntatuntia ja kertoo siivoavansa ja desinfioivansa tilojaan normaalia useammin.

Myös ryhmäliikunnan ja saliharjoittelun maksimiosallistujamääriä on pienennetty.

Jyrkkiä kantoja

Eräs arkaa aihetta nimettömänä kommentoiva saliyrittäjä kuvaa ihmisten mielipiteitä varotoimien puolesta ja vastaan nyt poikkeuksellisen jyrkiksi, vaikka faktatietoa ei tunnut olevan edes asiantuntijoilla.

– Miten iso riski se on, jos on neljä ihmistä ryhmäliikuntatunnilla, yrittäjä kuvaa.

Ongelma alkaa olla myös käsidesin tankkaamisessa, sillä se on loppu monesta tukusta. Suihkutettavaa desinfinointiainetta on ollut vielä toistaiseksi paremmin saatavilla.