PoNoVo on kuulunut pitkään II divisioonan Kaakkois-Suomen lohkon kärkiryhmiin. Divarinousua ei ole vielä tullut, mutta onko tänä keväänä viimein PoNoVon vuoro?

— PoNoVolla on hyvät mahdollisuudet, mutta missään tapauksessa ei saa jättää mainitsematta, että se on äärimmäisen vaikeata. Ennen kuin alamme siitä edes puhua, ainut mikä meitä kiinnostaa, on Kouvolan Sudet, painottaa PoNoVon päävalmentaja Otto Moilanen.

Neljänneksi sijoittunut Sudet SB on lohkovoittaja PoNoVon vastustaja torstaina Lappeenrannassa alkavissa lohkon välierissä.

— Se on hyvä vastustaja, hyvin valmennettu. Kovan duunin joudumme oikeasti tekemään, että pääsemme jatkoon, Moilanen sanoo.

Toivotaan, että päästään eteenpäin ja kohtaamaan sen jälkeen PoNoVo. Eiköhän he hoida oman sarjansa. — Toni Soikkeli

Kaakkoislohkon kärkikamppailusta muodostui tällä kaudella erittäin eteläkarjalaisväritteinen, sillä toiseksi jäi niukasti Imatran Voima.

Myös Voima aloittaa välierät torstaina kotiottelulla. Vastustaja on lohkokolmonen Lahden Pelicans SB, joka runkosarjassa jäi imatralaisista peräti 15 pisteen päähän.

Sarjataulukko saattaa valehdella

PoNoVo-luotsi Moilanen painottaa, ettei sarjataulukko kerro ihan täyttä totuutta joukkueiden voimasuhteista. Hänen mukaansa Pelicans, Sudet ja viidenneksi jäänyt SB Heinola ovat kaikki laadukkaita vastustajia.

— Heinolan muun muassa voitimme kahdesti vasta rankkarikisassa ja vielä niin, että tasoitimme molemmat pelit kuudella viittä vastaan. Tilastot mielestäni vähän valehtelevat.

Voiman päävalmentaja Toni Soikkeli puolestaan arvelee, että Voima ja PoNoVo pystyivät säilyttämään hyvän rutiinitason myös häntäpään ryhmiä vastaan, mihin edellä lueteltu kolmikko ei ehkä yltänyt.

Pelicansia vastaan Soikkeli odottaa tasaisia pelejä. Lohkofinaaliin pääsee kahdella voitolla.

— Kolme vuotta putkeen Pelicans on mennyt tästä lohkosta valtakunnallisiin ja viime vuonna viimeiseen vaiheeseen asti. Meillä on kuitenkin kova usko omaan osaamiseen ja toivotaan, että päästään eteenpäin ja kohtaamaan sen jälkeen PoNoVo. Eiköhän he hoida oman sarjansa, Soikkeli ennakoi.

Neljä tiivistä ottelusarjaa

Divarinousuun pitää selvittää kaikkiaan neljä tiivistä ottelusarjaa. II divisioonassa on yhteensä kahdeksan lohkoa.

Moilanen arvelee, että ottelutahti saattaa tuottaa joitakin yllätyksiä, sillä runkosarjaa pelattiin yhden pelin viikkotahdilla. Pudotuspeleissä tahti on huomattavasti tiiviimpi.

— Nyt painetaan neljään viikkoon todennäköisesti kolme peliä viikossa tai kolme peliä neljään päivään. Ja puhutaan sentään salibandyn kakkosdivisioonasta.

Vaikka sarjanousu on tehty vaikeaksi, mahdottomana Moilanen ei sitä pidä.

— Jotkut kaksi joukkuettahan sieltä kuitenkin nousevat, mutta ne ovat kyllä nousunsa ansainneet.

Moises Garibay Punapaitainen Imatran Voima sijoittui lohkossa toiseksi ja kohtaa torstaina alkavissa välierissä Lahden Pelicans SB:n. Arkistokuva.

II divisioonan välierät

To 14.3. PoNoVo—Sudet SB klo 18.30

To 14.3. Voima—Pelicans SB klo 19.00

Pe 15.3. Pelicans SB—Voima klo 18.30

La 16.3. Sudet SB—PoNoVo klo 12.15

Tarvittaessa:

Su 17.3. PoNoVo—Sudet SB klo 14.00

Su 17.3. Voima—Pelicans SB klo 18.00