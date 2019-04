PoNoVo pehmeni SB Vantaan käsittelyssä ja divarinousu jäi haaveeksi — Päävalmentaja Otto Moilasen mukaan kausi oli kokonaisuutena hyvä ja myös opetti paljon

Otto Moilasen mukaan he eivät päässeet lähellekään SB Vantaan tilannekovuutta ja kamppailupelaamista. Myös vantaalaisten ykköskenttä oli liian kova.

PoNoVo pääsi aivan miesten salibandydivarin kynnykselle, mutta ei sen pidemmälle.

SB Vantaa päihitti lappeenrantalaiset myös nousukarsintojen toisessa ottelussa ja lunasti ensi kaudeksi paikan toiseksi korkeimmalta sarjatasolta.

Loppulukemat sunnuntai-iltana Myyrmäessä olivat 7—4. SB Vantaan lisäksi 2-divisioonasta nousee Pirkkalan Pirkat.

— Kun häviää kauden viimeisen pelin, se on aina pettymys, vaikka tämän ottelusarjan voitti ihan ehdottomasti parempi joukkue, PoNoVon päävalmentaja Otto Moilanen myönsi.

Moilasen mukaan he eivät päässeet lähellekään vantaalaisten tilannekovuutta ja kamppailupelaamista.

— Sen kun sählyssä tai jossain muussa palloilulajissa häviät, voittaminen on ihan hiton hankalaa. Meidän ei ole tällä kaudella pitänut sellaiseen kamppailupelaamiseen lähteä, mitä SB Vantaa esitti. Pitää itsekin katsoa koutsina peiliin, koska siihen ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota, vaikka asia tietyllä tavalla tiedostettiinkin.

Tietyllä tavalla on kylmää, että voittajat ainoastaan muistetaan. Muut saavat vain maininnan osallistumisestaan. — Otto Moilanen

PoNoVo ei pystynyt myöskään sellaiseen pallokontrolliin, mikä on ollut joukkueen vahvuus. Avauspelaamisestakaan ei löytynyt keinoja SB Vantaan puolustussumpun avaamiseksi.

— Ne pelasivat sumppunsa tosi hyvin ja olivat äärimmäisen hyviä kaksinkamppailuissa. Meille ei montaa kaksinkamppailuvoittoa tullut.

Ottelusarjan kolmas ratkaisutekijä oli SB Vantaan ykköskenttä. Moilasen mukaan se oli kovin koostumus, jonka PoNoVo on kohdannut tällä kaudella.

— Siellä on pari ihan huippuyksilöä, kuten Samuli Raumanni ja Leevi Auranen, joille emme mahtaneet mitään, emmekä me valmentajatkaan löytäneet oikeita keinoja heidän pysäyttämisekseen.

Kauteen mahtui paljon hyvää

PoNoVo-luotsi löysi sunnuntain ottelusta myös hyvää. Vähällä peliajalla ollut venäläinen Aleksander Avtushenko pääsi toisessa erässä irti ja merkkautti kaksi syöttöpistettä.

— Alex oli sellainen pelaaja, joka pystyi kaksinkamppailuja voittamaan. Tietyllä tavalla näkyi, että hän on pelannut Venäjän maajoukkueessa paljon kansainvälisiä pelejä, kertoi Moilanen ja kehui myös juniori-ikäisten pelaajien, kuten Topias Virolaisen, Leevi Markkasen ja Pyry Forsmanin, kehitystä kauden aikana.

Kokonaisuutena PoNoVon kausi oli hänen mukaansa todella hyvä ja antoi paljon oppia.

— Tietyllä tavalla on kylmää, että voittajat ainoastaan muistetaan. Muut saavat vain maininnan osallistumisestaan. PoNoVolle organisaationa kausi oli kuitenkin tosi hieno siinä mielessä, että teimme hommia hyvällä intensiteetillä ja sitoutuneesti. Ensi kautta ruvetaan tietysti suunnittelemaan, mutta se on enemmän johtajien asia.

— Tämäkin ottelusarja muistutti, että töitä on pakko olla valmis tekemään tosi paljon. Muualla tehdään kovasti hommia ja sählynpelaajia on niin paljon tässä maassa, että kilpailu on kovaa.