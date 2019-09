SaiPan A-nuorten pelejä suorina lähetyksinä myös tällä kaudella Etelä-Saimaan nettisivuilla — Ensi viikolla nähdään TPS-SaiPa

SaiPan A-nuorten otteita seurataan tälläkin kaudella suorien lähetysten välityksellä Etelä-Saimaan nettisivuilla. Kerran kuussa on luvassa vieraskamppailu nuorten SM-liigasta. Lähetykset ovat sarjan kaikki ottelut näyttävän Ruudun lähetyksiä. Ensimmäinen peli nähdään ensi viikon lauantaina, kun SaiPa kohtaa TPS:n Turussa.



— Meille tämä on ollut innostava, uusi tapa tarjota sisältöä, jota painettu lehti ei mahdollista. Kaikki lehden tilaajat ovat oikeutettuja lähetysten katseluun. Ne ovat hyvä syy aktivoida omat digilehden tunnukset. Moni on iloksemme myös näin toiminut, päätoimittaja Eeva Sederholm sanoo.

SaiPa on A-nuorten SM-liigassa tällä hetkellä 12:s. Takana on seitsemän ottelua, joista kasassa on kahdeksan pistettä.



Kesällä Etelä-Saimaan nettisivuilla nähtiin Pesä Ysien otteluita Ruutu-yhteistyön kautta. Lisäksi on seurattu PEPOn taivalta jalkapallon kakkosessa.



Etelä-Saimaan tilaajien digitunnuksilla käytettävissä ovat myös Kouvolan Sanomien, Itä-Savon, Kymen Sanomien sekä Länsi-Savon kaikki digisisällöt. Niissä tarjolla on A-nuorten pelien lisäksi Suomi-sarjaa sekä Mestistä.

Syyskauden ottelut nuorten SM-liigasta:

28.9. TPS-SaiPa

18.10. HPK-SaiPa

15.11. Ilves-SaiPa

7.12. Ässät-SaiPa