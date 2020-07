Catzista maailmalle ponnistanut Lotta-Maj Lahtinen nauttii mökkeilystä ja tähtää maailman kovimpiin koripallosarjoihin

Hyväntuulinen Lotta-Maj Lahtinen seisoo aurinkoisella Kimpisen koripallokentällä. Suomen koripallon suurlupaus on ehtinyt viettää tänä vuonna poikkeuksellisen paljon aikaa kotikaupungissaan, kun kausi Yhdysvaltojen yliopistosarja NCAA:ssa päättyi ennenaikaisesti maaliskuun alussa.

– Paljon on tullut treenattua, mutta myös kavereiden ja perheen kanssa olen viettänyt aikaa, Lahtinen kertoo kesästään.

16-vuotiaana maajoukkueessa debytoinut koripalloilija on harjoitellut kesällä viikottain Helsingissä maajoukkueen kanssa ja tullut viikonloppuisin Saimaan rannalle mökkeilemään ja saunomaan.

Tulevana lauantaina Lahtinen nähdään tositoimissa Lappeenrannan satamatorilla, jossa hän osallistuu koripallon 3x3 SM-kiertueen turnaukseen maajoukkueesta tuttujen pelikavereiden kanssa.

– Innolla odotan turnausta. Kolmella kolmea vastaan pelaaminen on paljon nopeampaa perinteiseen viidellä viittä vastaan pelaamiseen verrattuna.

Isoja edistysaskelia

Toisen kautensa yliopistosarjassa pelanneen suomalaisen oma kausi oli onnistunut monella mittarilla. Avausviisikkoon noussut Lahtinen teki joukkueessaan eniten riistoja ja heitti koreja yli yhdeksän pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla.

– Huomasin kehittyneeni paljon avauskauden jälkeen, mutta opin myös asioita, joissa voin olla parempi.

Joukkueen päävalmentajana jatkavalla Nell Fortnerilla, joka on johdatti aikanaan USA:n naiset koripallon olympiakultaan, oli iso merkitys myös Lahtisen kehitykseen.

– Pidän valmentajastamme todella paljon. Hän on vaativa, mutta kommunikoi pelaajien kanssa paljon ja osaa antaa rakentavaa palautetta.

Puolustuspeliä vahvuutenaan pitävä Lahtinen mainitsee kehityskohteikseen kolmen pisteen heitot ja monipuolisemman viimeistelyn. Juuri näihin asioihin hän on kesän harjoituksissa keskittynyt.

Naisen aurinkoinen olemus hälvenee hetkeksi, kun hän muistelee tapaa, jolla kausi tänä vuonna päättyi. Suomalaisen edustama Georgia Tech oli juuri odottamassa päätöstä siitä, pääseekö joukkue mukaan NCAA:n lopputurnaukseen ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen, kun päätös kauden päättymisestä tuli.

– Olisi ollut kiva pelata pudotuspelejä. Meillä oli tosi hyvä joukkue, jonka uusi valmentaja sai hyvin kasaan.

Joukkue sai kauden aikana kuitenkin välähdyksiä pudotuspelien tunnelmasta, kun he pelasivat NC Statea vastaan vieraissa ja voittivat kyseisen ottelun.

– Loppuunmyydyssä hallissa oli ihan huikea tunnelma eikä siellä kuullut mitään.

Voiton arvosta kertoo jotain se, että NC State oli sillä hetkellä koko maan ranking-nelonen sarjassa, jossa pelaa yli 300 joukkuetta. Lahtisen joukkue hätyytteli parhaimmillaan rankingin 25 parhaan joukkoa.

Tulevaisuus avoinna

Tulevan kauden yllä leijuu tummia pilviä Yhdysvaltojen vaikean koronatilanteen takia. Tämänhetkisen tiedon mukaan kausi on tarkoitus pelata normaalisti. Lahtinen suhtautuu tilanteeseen rennoin mielin.

– Mennään päivä kerrallaan. Tietysti pitää pysyä hereillä ja katsoa miten tilanne etenee.

Jos kausi päästään jollain tapaa pelaamaan, on Georgia Techillä siihen kovat odotukset. Joukkueeseen on tulossa viisi uutta pelaajaa, mutta avausviisikon pelaajista enemmistö on jatkamassa.

– Pitää hoitaa homma niin, että olemme varmasti mukana lopputurnauksessa, ja mitä pidemmälle päästään sitä parempi.

Ryhmädynamiikan muodostumisessa on aina omat haasteensa, ja nyt vielä normaalia enemmän, kun joukkue ei pääse kesän aikana tapaamaan kasvotusten. Siksi Lahtinen on ollut puhelimen välityksellä yhteydessä kaikkiin uusiin pelaajiin.

– Meille jatkavilla pelaajilla on painotettu uusien mukaan ottamisen merkitystä ja he ovat olleet todella vastaanottavaisia.

15-vuotiaana SM-kultaa Catzissa voittaneen Lahtisen taival yliopistosarjassa on puolivälissä. Ura koripalloilijana taas on vasta alussa.

– Haluan mennä niin pitkälle kuin rahkeeni riittävät. Isoimmat liigat ovat tietysti haaveina – Euroliiga ja miksei jopa WNBA.

Lahtinen ei ole suinkaan ainoa kovan luokan lupaus suomalaisessa koripallossa, joten naisten maajoukkueen tulevaisuus näyttää varsin valoisalta.

– Nuorten pelaajien kasvattamiseen on tosi hyvä ohjelma. Pelasin itsekin HBA Märskyn lukiojoukkueessa, ja myös muualta tulee lahjakkaita pelaajia.