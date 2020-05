Sebastian Sjöholm jatkaa Ketterässä, Jesse Liuksiala uusi kasvo Imatralla

Ketterän kasvatti Sebastian Sjöholm (23) jatkaa Imatralla myös tulevalla kaudella. Viime kaudella tehopisteet 16+13=29 tehneen hyökkääjän sopimus on yksivuotinen.

Uutena pelaajana Ketterään siirtyy hyökkääjä Jesse Liuksiala (20) Pelicansista. Järvenpään Haukkojen kasvatti (180cm/82kg) pelasi viime kaudella Mestistä Peliitoissa 13 ottelua sekä nuorten SM-liigaa Pelicansissa 42 ottelua tehopistein 12+33=45. Keskushyökkääjänä pelaava Liuksiala on esiintynyt nuorten maajoukkueessa kolmen ottelun verran.

– Jesse on nuori ja nouseva sentteri joka tällä kaudella löi itsensä lopullisesti läpi nuorten SM-liigassa tehden tehoja yli piste per peli tahdilla. Työteliäs sentteri pelaa erinomaisesti kahteen suuntaan ja uskon että hän ottaa kauden aikana koko ajan isompaa roolia. Tuo laajuutta meidän sentteriosastoon, ja on ehdottomasti matkalla isompiin valoihin, Ketterän valmentaja Matias Lehtonen kuvaa.