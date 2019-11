SaiPa ja päävalmentaja Tero Lehterä käyttivät ensi kauden option — Espoolaisella on edessä Lappeenrannassa jo neljäs kausi

SaiPa on ollut pudotuspeleissä molemmilla Lehterän kausilla. Avauskausi oli niistä menestyksekkäämpi.

SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä jatkaa seuran liigajoukkueen valmentajana myös ensi kaudella. Lehterällä ja SaiPalla oli vuosi sitten syksyllä tehdyssä jatkosopimuksessa myös ensi kauden kattava optio, joka nyt käytettiin.

— SaiPa on ollut tosi tyytyväinen siihen työhön mitä Tertsi on tullut tänne tekemään. Nimenomaan meidän strategian mukaisesti olemme kehittäneet nuoria pelaajia ja olemme onnistuneet siinä tosi hyvin, SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen sanoo.

Viime kaudella pystyimme lisäämään työmäärää ja nyt olemme pystyneet tiettyjä asioita jalostamaan. — Tero Lehterä

Markkanen tuntee Lehterän hyvin, sillä he pelasivat Tapparassa samassa joukkueessa. Lehterä oli SaiPan valmentajana jo Markkasen peliuran viimeisellä kaudella.

— Lehterä on hyvin vaativa valmentaja. Hän vaatii pelaajilta itsenäistä ajattelua ja arvostaa tosi kovasti sitä että pelaaja on valmis lyömään itsensä likoon. Hän innostuu voimakkaasti siitä kun joku haluaa kehittyä ja hän on valmis laittamaan siihen sitten kyllä kaiken ajan ja tarmon.

Neljäs kausi odottaa

Lehterän, 47, ura liigavalmentajana alkoi Lappeenrannassa kaudella 2017—2018. Sitä ennen hän oli yhden kauden Bluesin apuvalmentaja ja päävalmentajana espoolaisten A-nuorten joukkueessa.

Avauskaudellaan Lehterä vei SaiPan neljännesfinaaleihin TPS:ää vastaan, mutta tie katkesi siihen. Toisella kaudella Ilves oli parempi ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Liigassa uudet vaatimukset

— Jussi (Markkanen) kysyin minun mietteitä ja minä kysyin Jussin mietteitä ja molemmat oli samoilla linjoilla. Olen viihtynyt hyvin työpaikalla ja Lappeenrannassa. Perhe on edelleen Espoossa, mutta yritetään sitäkin vähän tuunata ensi kaudelle, Lehterä kuvaa SaiPan tiedotteessa.

—Meillä on selkeä sapluuna millä mielin mennään tämä ja ensi kausi. Se mikä on ollut haasteena, niin Liigan peli on muuttunut viimeisen kahden kauden aikana melko paljon. Viime kaudella pystyimme lisäämään työmäärää ja nyt olemme pystyneet tiettyjä asioita jalostamaan.

Pelaajana kosmopoliitti

Lehterän viimeinen seura pelaajana oli Tanskassa Odense Bulldogs, mutta hän ehti pelaajauransa aikana kiertää myös niin Suomen, Ruotsin, Venäjän, Sveitsin kuin Saksankin pääsarjoissa. Hänet varasi NHL-seura Florida Panthersin vuonna 1994, mutta näyttöpaikkaa Pohjois-Amerikan pääliigassa hän ei koskaan saanut, vaan pelasi IHL:ssa Fort Wayne Kometsissa.

Lehterä oli ensimmäinen suomalaispelaaja Venäjän pääsarjassa Neftekhimik Nizhnekamskissa.

Kotimaan liigassa Lehterä pelasi Kiekko-Espoossa, Jokereissa, Tapparassa, Bluesissa ja HPK:ssa.

Espoolaishyökkääjä on myös maailmanmestari ja olympialaisten pronssimitalisti Lillehammerista 1994.