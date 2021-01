SaiPasta lomautetusta Tuomo Roposta tulee Ketterän seuraava päävalmentaja, nykyinen valmennus jatkaa kuluvan kauden loppuun täysin normaalisti

SaiPan liigajoukkueen valmennusryhmässä toiminut Tuomo Ropo on Imatran Ketterän seuraava vastuuvalmentaja jääkiekon Mestiksessä. Ropo aloittaa Ketterän päävalmentajana toukokuun alussa.

Ketterän tiedotteen mukaan sopimus on mallia 1+1, joten hän valmentajaa Ketterää mahdollisesti myös kaudella 2022–23.

36-vuotias lappeenrantalainen Ropo on toiminut viimeiset viisi kautta SaiPan liigajoukkueen apuvalmentajana ja sitä ennen vastuuvalmentajana SaiPan A- ja B-nuorissa. Hänellä on juniorivalmennuskokemusta myös Sveitsistä. Ropo on suorittanut Jääkiekkoliiton ylimmän lajitutkinnon.

– Olen innoissani mahdollisuudesta hypätä mukaan. Viime vuosien aikana olen läheltä saanut seurata, kuinka Ketterän koko seura on kehittynyt ja mennyt suurin askelin eteenpäin, Ropo kertoo Ketterän tiedotteessa.

Ketterän apuvalmentajina jatkavat Teemu Asikainen sekä kehitysvalmentaja Simo Korpela. Fysiikkavalmennuksesta vastaa edelleen Tero Sainio, joka toimii myös Ketterän U20-joukkueen vastuuvalmentajana. Maalivahtivalmentajaksi palaa Mikko Rämö.

Ropoa kysyttiin jo aiemmin Ketterään

Ketterän urheilujohtaja Turkka Partasen mukaan Ropoa kysyttiin jo ennen Matias Lehtosen valmentajakauden alkamista Ketterän Mestis-valmentajaksi.

– Nyt hänellä on vielä enemmän kokemusta ja liigakausia takanaan. Me saimme sellaisen valmentajan, jota etsimme, hänen kanssaan on hyvä aloittaa uusi projekti. Tuomolla on Etelä-Karjalassa vahva tausta juniorivalmentajana ja se on meille myös hyvin tärkeää. Hän tuntee tämän päivän pelaajien ajatusmaailmaa.

Tämän kauden loppuun asti Ketterän vastuuvalmentajana toimiva Matias Lehtonen siirtyy ensi kaudeksi Rovaniemen Kiekon valmentajaksi.

Partasen mukaan seura kävi Lehtosen kanssa syksyllä hyvät keskustelut hänen jatkostaan. Molemmat osapuolet olivat sitä mieltä, että Lehtosen on aika pyrkiä urallaan ylöspäin.

Ketterän nykyinen valmennus jatkaa kuluvan kauden loppuun täysin normaalisti. Loppusyksystä tiukentuneiden koronarajoitusten takia Mestis on ollut keskeytettynä jo parin kuukauden ajan.

