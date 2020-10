IPV on solminut kaksivuotisen sopimuksen Sasu Iivarisen kanssa. 30-vuotias Iivarinen on Alajärven Ankkureiden kasvatti ja edustanut kasvattajaseuraansa koko uransa ajan. Iivarinen on pelannut Superpesiksen runkosarjassa 198 ottelua.

Polttolinjalla pelaavan Iivarisen isä Matti Iivarinen toimii Manse PP:n miesten pelinjohtaja Superpesiksessä.

– Imatrasta ei ole paikkakuntana muuta tietoa paitsi, että sieltä löytyy hyviä kylpylöitä. Seuranvaihto tuntu sopivalta tähän kohtaan ja oli se jo aikakin lähteä katsomaan uusia tuulia, Sasu Iivarinen kuvaa tiedotteessa.

Nuoret miehet jatkavat

Jatkosopimuksen mallia 1+1 IPV on tehnyt Ville-Markus Kososen, Veeti Lankisen ja Roope Räsäsen kanssa. Lankinen vuokrataan edelleen Ykköspesikseen kaudella 2021.

Kouvolan Pallonlyöjien kasvatti, 2001 syntynyt Lauri Yrjölä harjoittelee talven IPV:n Superpesisjoukkueen mukana.