Pesä Ysit vuokraa kärkietenijänsä Jyväskylään – Eveliina Rantonen pääsee mestaruusjahtiin Kirittärien kanssa

Lappeenrannan Pesä Ysien Eveliina Rantonen siirtyy loppukauden mittaisella vuokrasopimuksella Jyväskylän Kirittäriin, joka on vienyt kaksi edellistä Suomen mestaruutta.

Rantonen on Pyhäjärven Pohdin kasvatti, joka siirtyi Pesä Ysien riveihin kaudeksi 2019 naisten Ykköspesiksen Ylivieskan Kuulasta.

Lähes koko ensimmäisen kautensa joukkueen kärkietenijänä pelannut Rantonen toi ensimmäisellä kaudellaan pelaamissaan 24:ssä ottelussa kymmenen juoksua, ja hänen kentälle menoprosenttinsa oli 38,8%.

Tällä kaudella Rantonen on nostanut tasoaan niin sisä- kuin ulkopelissä. Lähes koko kauden Ysien kärkietenijänä pelanneen Rantosen kentälle menoprosentti on noussut edellisestä kaudesta 58,3%:iin ja kopparin paikalla ulkokentällä pelaava Rantonen on tuonut 16:ssa ottelussa 14 juoksua.

23-vuotias Rantonen allekirjoitti tänä kesänä 1+1 -vuotisen jatkosopimuksen Pesä Ysien kanssa. Rantonen on siis tämän kauden jälkeen Pesä Ysien pelaaja kauden 2021 loppuun asti.

Pesä Ysien manageri Sakari Myllys kertoi Kirittärien yhteydenoton tulleen yllätyksenä.

- Hetken mietinnän jälkeen näimme siirrossa paljon hyötyä seurallemme. Tämä siirto tukee hienosti Eveliinan pelaajakehitystä ja auttaa sitä kautta Pesä Ysejä myös joukkueena parempaan menestykseen tulevina vuosina, Myllys toteaa seuran tiedotteessa.

Lokakuussa Pesä Yseihin palaavan Rantosen tilalle joukkueen koppariksi nousee loppukauden ajaksi vahvoja otteita nuorten Superpesiksessä ja naisten suomensarjassa esittänyt 19-vuotias Fanny Pasonen.