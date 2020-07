Anni Mäkitalo suuntasi Lappeenrannan satamatorilta voittajana mummon yllätyssynttäreille – Koripalloturnausta hellii täydellinen kesäsää

Koripallo: 3x3-koripallon SM-osakilpailu tarjosi ihmeteltävää satamatorilla.

Anni Mäkitalon viimeisen minuutin kaukoheitto viimeisteli 3x3-koripallon SM-osakilpailun voiton Lappeenrannan satamatorilla.

Catzista tutut Roosa Kosonen, Annika Lönnroth ja Sara Behm sekä Maria Koskinen laittoivat maajoukkuepelaajista koostuneen Piipahdus-joukkueen tiukille loppuottelussa, jonka päätöslukemiksi tuli 9–6.

Mäkitalon kanssa turnausvoiton nappasivat Catz-kasvatti Lotta-Maj Lahtinen, Sara Rokkanen ja Elina Koskimies.

– Meillä oli ihan superhauskaa. Meillä on hyvä tuuri, että sää on ihana. Tämä pelipaikka on superkiva, Mäkitalo iloitsi.

Mäkitalo voitti Catzissa Suomen mestaruudet 2013 ja 2014, mutta Lappeenranta on hänelle muutenkin kuin toinen koti.

– Sukuni on täältä lähtöisin. Molemmat mummoni asuvat täällä edelleen.

Mäkitalo suuntasikin voitokkaan finaalin jälkeen kiireesti seuraavaan iloiseen tilaisuuteen.

– Mummolleni järjestetään yllätyssynttärit.

Kai Skyttä Annika Lönnroth (kesk.) ajoi kohti koria Lotta-Maj Lahtisen (vas.) ja Anni Mäkitalon välistä Lappeenrannan 3x3-koripalloturnauksen loppuottelussa.

Sään puolesta yksi Suomen kesän hienoimmista päivistä houkutti Lappeenrannan satamaan aamusta asti rutkasti ihmisiä, joille iltaan asti jatkunut koripallotapahtuma tarjosi tavanomaisesta poikkeavaa ihmeteltävää jäätelönsyönnin lomassa.

Forssan Alkua edustava Mäkitalo on maajoukkueen pelintekijä, mutta kilpaottelut kolmella kolmea vastaan ovat tuoneet hänellekin uuden näkökulman tuttuun lajiin.

Kovatempoiset koitokset antavat pelaajille mahdollisuuden kehittää taitoja, jotka viidellä viittä vastaan voivat joskus kadota joukkuepelin ja taktiikan sekaan.

– Kolme vastaan kolme tuo ratkaisuvalmiutta ja reagointinopeutta. Tässä periaatteessa kaikki perustuu siihen, että pelaaja voittaa vastustajansa yksi vastaan yksi -tilanteessa, Mäkitalo tiivistää.

Kai Skyttä Anni Mäkitalo etsi ratkaisua Roosa Kososen puolustuksen edessä.

Viime viikonvaihteessa Mäkitalo oli jälleen yksi huipputason ohjaajista Tiina Stenin tyttökorisleirillä, josta tuli kesällä 2016 Suomen ensimmäinen tyttöjen koripalloleiri.

Helsingin Kisakallion koripallokeskuksessa järjestetty leiri veti mukaan suuren joukon vuosina 2005–2010 syntyneitä junioreja.

Mäkitalo nauttii mahdollisuudesta antaa uudelle sukupolvelle samanlaisia elämyksiä kuin sai itse pienenä.

– Muistan, kuinka iso juttu korisleirit olivat minulle nuorena ja kuinka paljon niistä sai motivaatiotakin. Meillä on kyllä tosi lahjakaita junnuja tulossa tähän maahan.

Kai Skyttä Lotta-Maj Lahtinen (vas.) suuntasi levypalloapajille, kun Elina Koskimies liidätti palloa kohti koria.

Kai Skyttä Roosa Kosonen (kesk.) joutui hetkeksi ahtaalle Elina Koskimiehen ja Anni Mäkitalon prässissä.

Miesten SM-osakilpailun satamatorilla voitti Veijarit-joukkue kokoonpanolla Sami Tahvanainen, Benjamin Vanninen, Johan Immonen ja Luukas Kekkonen, joka oli loppuottelussa Namelessia parempi pistein 15–11. Lappeenrantalaisessa Namelessissa pelasivat Aubrey Conerly, Kalle Kalin, Vili Kaijansinkko ja Mikko Laine.

Naisten ja miesten SM-osakilpailun voittajat lunastivat paikan SM-lopputurnaukseen, joka pelataan pääkaupunkiseudulla syyskuussa.

Tapahtumaan kuuluivat myös juniori- ja kuntosarjat. Joukkueita osallistui eri sarjoihin yhteensä 36.