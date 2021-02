Alppihiihto: Kiiverin haju- ja makuaisti katosivat, mutta muuten hänellä on ollut vain flunssan kaltaisia oireita.

Para-alppihiihtäjä Santeri Kiiverillä on koronavirus. Para-alppihiihtäjä testattiin Suomessa oireettomana positiiviseksi viimeisimpien maailmancupin osakilpailujen jälkeen.

Kiiveri kertoo oireiden tulleen muutaman päivän testauksen jälkeen ja olleen normaalin flunssan kaltaisia oireita, haju- ja makuaistin katoamista lukuun ottamatta. Tällä hetkellä lappeenrantalainen voi hyvin ja on parantumaan päin.

– Vointi on hyvä, mutta käyn Urheilu-Mehiläisen kardiologilla tarkistuksessa, jotta kaikki on varmasti kunnossa ja on turvallista lähteä taas urheilemaan, Kiiveri kertoi tiedotteessa.

– Kaiken mahdollisen olen tehnyt kisareissuilla välttääkseni taudin, mutta siltikään en siltä välttynyt, summaa Kiiveri.

Vaikka karanteeni on jo päättymäisillään, Kiiveriltä jää väliin kauden viimeinen maailmancupin tapahtuma Itävallan Leogangissa. Para-alppihiihdon maailmancupin finaalitapahtuma Venäjällä peruttiin koronapandemian vuoksi.

– Suunnitelmissa olisi mennä vielä Eurooppa Cupin finaaleihin 11.–12. maaliskuuta Malbunissa Liechtensteinissa, muuta emme ole vielä tähän hätään suunnitelleet, sanoo Kiiveri.

Maailmancupin kokonaispisteissä Kiiveri on toisena pujottelussa, suurpujottelussa 10:s sekä Super-G 12:s ja syöksylaskussa yhdeksäs.