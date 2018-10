Lappeenranta säästi ja lopetti seitsemän rannan ylläpidon — Käyttäjät päättivät pitää ne itse siisteinä ja nyt ne ovat paremmassa kunnossa kuin ehkä koskaan

Lappeenrannan liikuntatoimen kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari on yllättynyt. Seitsemän kaupungin uimarannan hoidosta luovuttiin säästösyistä pois 2012—2016, mutta rannat ovat nyt jopa siistimmät kuin ennen.

Kun kunnossapito päättyi, uimarit ja alueen asukkaat ottivat ne omakseen ja keräävät roskat pois.

Nyt kun on tiedossa, ettei se olekaan virallinen uimaranta, ihmiset siivoavat itse. — Tommi Nakari

— Se on huomattu muuallakin, retkeilypuolella esimerkiksi, että kun joku hoitaa, se antaa ikään kuin luvan, että tänne voi ne paskat heittää. Eli perinteinen kyllä äiti siivoaa, Nakari kuvaa.

Hän asuu itse Tyysterniemessä rannan lähellä. Sama ilmiö on näkynyt sielläkin.

— Nyt kun on tiedossa, ettei se olekaan virallinen uimaranta, ihmiset siivoavat itse. Kun he vievät jotain rannalle, he vievät ne myös pois. Rannat ovat olleet pirun siistejä plus että melkein joka rannalla on aktiivikäyttäjiä, jotka siivoavat.

Karmea haju vastassa

Heinäkuussa 2014 Etelä-Saimaa kuvasi Korkkitehtaanrannan tilaa: ”Vaikka päätöksestä on aikaa vasta kuukausi, kunnossapidon puute näkyy jo nyt. Uimarantaa ympäröivä metsikkö rehottaa valtoimenaan. Rantahietikko on kuivuneiden kaislanpätkien ja risujen valtaama, ja siellä täällä rannalla on roskia. Spraymaalitöhryjen koristama vessarakennus on kaikkein karmeimmassa kunnossa. Hajusta päätellen sitä ei ole tyhjennetty vähään aikaan. Miesten puolen pisuaari on hämähäkinseittien ympäröimä, ja vessan kompostointikuivikepussi on täynnä käytettyä vessapaperia. Naisten puolen olemassaoloa tuskin huomaisi aluskasvillisuuden seasta, ellei polvenkorkuiseen heinikkoon olisi tallautunut kapea polku sinne.”

Nyt Korkkitehtaanranta on saamassa käymälän takaisin ja sen lisäksi vielä pukutilan. Käymälä tullee ensi kesäksi myös Kuusimäen ja ehkä Tyysterniemen rantaan, joissa pukukopit jo ovat entuudestaan.

Huussi ei tyhjene talkoilla

Lakkautetuille rannoille jätettiin pukeutumistilat, jotka eivät vaadi ylläpitoa, mutta nekin saa urpompi spraymaalilla sotkettua. Esimerkiksi Kivisalmessa viereisen venerannan roskikset ovat olleet myös uimareiden käytössä.

— Ainoat, mitkä poistuivat silloin rannoilta, olivat paskahuussit ja roskapöntöt, Nakari muistelee.

Kaupungin viralliseen ylläpitoon rannat eivät palaa, eikä niiltä aleta uudelleen ottaa vesinäytteitä, mutta kolmannen sektorin toimijoita haetaan ehkä apuun roskisten tyhjennykseen.

Kaupungin ajatuksena on tukea asukastoimintaa ja samalla auttaa talkoohengen ja alueen asukkaiden yhteishengen luomisessa.

— Jossain taloyhtiössä se toimii erittäin hyvin, ja tässäkin se olisi ikään kuin meidän rantamme, Nakari sanoo.

Huussien tyhjennykseen rantojen talkoohenki ei ehkä taipuisi, mutta ajatuksena on hoitaa asia kompostoivilla käymälöillä, joiden vaatima huolto on vähäistä.

Lappeenrannan yleiset uimarannat

Liikuntatoimi vastaa kunnossapidosta ja ympäristötoimi valvoo vedenlaatua: Ahvenlampi, Lohko, Mattilan tekolampi, Murheistenranta, Myllysaari, Sammonlahti, Sappula, Voisalmi

Lappeenrannan kylärannat, vedenlaatua tarkkaillaan tarpeen mukaan: Haapajärvi, Hinkanranta, Hytti (Hyvikkään järvi), Kasukkala (Mahalaisen järvi), Korkea-aho (Ala-kyynelmys), Marttila-Ruokolan tekolampi, Metsä-Kansolan tekolampi, Moisio (Suuri Pyhäkala), Rapattila (Kärkjärvi), Räihä (Nuijamaanjärvi), Simola (Ruokosen järvi), Vainikkala (Niemijärvi)

Kunnossapito päättynyt: Kivisalmi, Korkkitehdas, Kuusimäki, Parkinmäki, Tyysterniemi, Rutola ja Valkamanranta.