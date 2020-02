Topi Peuhkuri uskoo finaalipaikan ratkeavan puolustuspeliin ja kertoo Antti Ropon kotiutuneen tuttuun koppiin nopeasti – "Se on ihan yhtä sekaisin kuin me kaikki muutkin"

Maalivahti Topi Peuhkuri povaa taitojoukkueiden Veiterän ja JPS:n tarjoavan välieräsarjassaan vauhdikasta jääpalloa. Paikka Bandyliigan loppuottelussa heltiää kolmella voitolla, joista ensimmäinen on tarjolla keskiviikkona Veiterän kotinäyttämöllä Lappeenrannan Kisapuistossa.

– Sarja ratkeaa puolustuspeliin, Peuhkuri toteaa.

Viime kausi päättyi samalla kentällä jyväskyläläisseuran historian ensimmäiseen Suomen mestaruuteen, mitä Veiterä katseli vierestä myrtyneenä.

Peuhkuri muistuttaa molempien joukkueiden muuttuneen viime kaudesta.

– Voi siihen silti sellaisen pikkuisen lisämausteen ajatella, että tässä on meillä takaisinmaksun paikka.

Runkosarjassa Veiterä voitti JPS:n 7–0 ja 9–3. Jälkimmäisen ottelun jälkeen jyväskyläläiset nostivat tasoaan, päättivät runkosarjan vahvasti ja pudottivat puolivälierissä sarjakolmosen Porin Narukerän suoraan kahdessa ottelussa.

Pudotuspeleihin JPS joutui karmean takaiskun jälkeen, sillä sen paras maalintekijä ja yksi Bandyliigan parhaista pelaajista Riku Hämäläinen loukkasi solisluunsa runkosarjan lopussa.

Tunnelma oli syystäkin tuliterän katsomon katossa Jyväskylän Viitaniemen kentällä, kun JPS lähetti ennakkosuosikki Narukerän kesälomalle viime perjantaina.

Hämäläinen ehti latoa JPS:lle tällä kaudella 18 ottelussa 31+9=40 pistettä.

– Aina sitä toivoo, että kaikki parhaat ovat molemmilla paikalla, kun paremmuutta mitataan. Sanotaan kuitenkin, että ehkä se on meille hyvä, Peuhkuri myöntää.

Marleena Liikkanen Veiterään palannut Antti Ropo keitti kahvia joukkueen pukukopissa Kisapuistossa vuosi sitten. Ropo tunnetaan myös Sputnik fysion yrittäjänä ja SaiPan liigajoukkueen fysioterapeuttina.

Yksi hyvällä tavalla hullu lisää

Veiterä puolestaan koki pudotuspelien alla positiivisen muutoksen, kun viime kauden jälkeen sivussa ollut Antti Ropo palasi riviin. Tutun taistelutoverin luonnehtiminen vetää Peuhkurin naaman virneeseen.

– Se on ihan yhtä sekaisin kuin me kaikki muutkin. Ei tarvitse paikkaansa etsiä tuossa kopissa. Tuolla on niin hullua kaveria, hyvällä tavalla, että Andy sopii siihen hyvin mukaan.

Peuhkurin mukaan jääpallo lajina vaatii pelaajilta omanlaistaan asennetta ja huumoria.

– Olemme tässä viidesti viikossa reenaamassa ja niistä neljänä on tänä talvena satanut. Porukka tulee kouluista ja töistä, vaikkei välillä jaksaisikaan. On aika klisee, että joukkueessa on hyvä henki, mutta me pystymme rehellisesti niin sanomaan.

Vahvimman todistuksen Peuhkuri on kuullut Hauskan veljeksiltä, jotka ovat kiertäneet joukkueita Suomessa ja ulkomailla.

– Hauskan veljekset sanoivat hyvin, että joukkueemme hengen takia he tässä vielä ovat. Se on ollut aina vahvuutemme tässä porukassa.

Peuhkurin mukaan Ropo tuo asenteensa lisäksi Veiterän puolustukseen kaivattua kovuutta.

– Andy on niin hyvä luistelemaan, että se osaa mennä hyvin pelaajien iholle. En haluaisi olla itse haastamassa häntä siinä.

Ropo vahvistaa myös Veiterän pallollista peliä ja erityisesti alakerran pelinrakentamista.

– Hän osaa tuoda palloa sieltä ja syöttää helppoa lapaan.

Ruotsalaistyyppinen Veiterä

Peuhkurin arvelemassa välieräsarjan ratkaisun paikassa, puolustuspelissä, näkyy Veiterän päävalmentajan Valeri Gratsevin vaikutus.

Vielä viime kauteen asti Veiterällä oli Bandyliigassa kiistaton liikeylivoima, mitä se edellisen päävalmentajansa Aleksei Nikisovin johtamana hyödynsi ja karvasi aktiivisesti ylhäältä.

– Sinkoilimme, mistä tuli vastustajille ylivoimahyökkäyksiä, Peuhkuri toteaa.

Tällä kaudella Veiterä puolustaa Peuhkurin edessä enemmän ruotsalaistyyppisesti, eli palaa kurinalaisesti pallon alle ja iskee vastustajiin kiinni lähempänä omaa maalia kuin edellisillä kausilla.

Peuhkurin mukaan Janne Hauskan tyyli pelata uudella paikallaan liberona sopii Veiterän tämän kauden pelitapaan, sillä kapteeni ohjaa joukkuettaan jäällä laadukkaasti.

Veiterän kauden keskivaiheilla kokemaa nuupahdusta Peuhkuri piti päävalmentajan ja pelaajiston vaihdosten jälkeen ymmärrettävänä.

Kauden tärkeimpien hetkien äärellä Veiterän peli vaikuttaa olevan jälleen oikeilla raiteilla.

– Viimeiset neljä peliä se on ollut tosi hyvässä kuosissa.

Mika Strandén Veiterä on tarjonnut viime vuosina lappeenrantalaisille unohtumattomia jääpalloelämyksiä. Lisää vaikuttaisi olevan luvassa. Arkistokuva.

Vihreitä miehiä Suomen 25 parhaan joukossa

Välieräsarjassa Peuhkuri, Ere Verhelä ja Aleksi Seppänen antavat viimeiset näyttönsä myös Suomen MM-kisajoukkuetta varten. Kolmikko nimettiin 25 pelaajan ryhmään, josta lopullinen MM-kisajoukkue valitaan maaliskuun alussa.

– On jo iso juttu, että on tuossa 25 pelaajan joukossa, Peuhkuri muistuttaa.

Peuhkuri oli vakiokasvo ikäluokkamaajoukkueissa. A-maajoukkue on ollut hänen tavoitteensa koko uran ajan.

Peuhkuri toivoo pääsevänsä MM-kisoihin, muttei aio laittaa päätään pensaaseen, vaikka valinta kohdistuisikin listan kahteen muuhun maalivahtiin.

Tällöin asetelma olisi sama kuin viime kaudella, eli vuoden jääpalloilijaksi valittu Vänersborgin Kimmo Kyllönen ja Motalan Jussi Aaltonen olisivat kisamaalivahdit ja Peuhkuri kotiinjäävä varamies.

– Ruotsin maajoukkueveskari oli sanonut, että onneksi hän ei pelaa Suomen maajoukkueessa, sillä hän ei olisi silloin lähelläkään MM-kisoja. Näin se vain on. Suomessa on niin paljon hyviä maalivahteja.

Peuhkurin, Verhelän ja Seppäsen lisäksi MM-kisajoukkueen tarjokkaista löytyvät Veiterästä tuttu ja nyt Vetlandaa vahvistava kolmikko Santtu Nurmi, Eetu Peuhkuri ja Emil Fedorov.

– Sinne on tehty pientä Veiterä-invaasiota. Ihan ansaitusti, täytyy sanoa. Hyvä, että huomataan, Peuhkuri toteaa.

Kai Skyttä Veiterän Topi Peuhkuri on yksi Suomen parhaimmista jääpallomaalivahdeista. Arkistokuva Veiterän harjoituksista marraskuulta.

Peuhkuri otti maskin tilalle kypärän

Veiterän edellisessä kotiottelussa nähtiin pelottava onnettomuus, kun WP 35:n maalivahti Ari-Pekka Aho ja Veiterän Tuukka Loikkanen törmäsivät pallontavoittelutilanteessa rajusti toisiinsa. Ahon maski irtosi ennen kuin hänen päänsä osui kovaa jäähän.

Peuhkuri osasi samaistua kollegansa kohtaloon liiankin hyvin. Seitsemisen vuotta sitten hän oli itse lähes identtisessä tilanteessa.

Tuolloin Peuhkuriltakin irtosi maski törmäyksessä, minkä jälkeen vastustajan luistin osui vielä hänen suojattomaan päähänsä.

– Silloin vaihdoin maskin saman tien pelaajan kypärään. Se oli rehellisesti sanottuna turvallisuuskysymys, sillä maski lähti niin helposti pois päästä. Oma pelityylini oli vielä sellainen, että sinkoilin joka paikkaan, Peuhkuri kertoo.

Jäällä Peuhkurin tunnistaakin paitsi kypärästä myös kasvojen suojana olevasta näyttävästä häkistä.

– Tykkään kyllä siitä tyylikkyydestäkin, joka tässä kypärässä on.

Peuhkuri muistuttaa törmäystilanteita tulevan otteluissa helposti, sillä vauhti on jääpalloilussa kova, maalivahdinalue iso ja maalivahdit liikkuvat siellä paljon. Maalivahtien pitää tulla tilanteisiin kovaa, mikä edellyttää heiltä ensiluokkaista kykyä lukea peliä.

Suurin osa Bandyliigan maalivahdeista käyttää maskia, mutta muutama Peuhkurin tavoin kypärää.

– Toivottavasti tämä vähän herättelee. Tuollaisia tapauksia ei toivo kenellekään.