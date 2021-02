SaiPan kiihkeä tasoitusmaalin haku kostautui Kärppiä vastaan. Maalin päässä olleet vieraat vankistivat lopussa ratkaisevasta asemiaan alivoimamaalillaan.

Kärpät vei jääkiekkoliigan pisteet lukemin 2–4 (1–2, 0–0, 1–2).

Ilta oli Juhamatti Aaltosen

Avauserässä Kärpät vei johtoon illan tohomies (1+2) Juhamatti Aaltonen, kun joukkue pelasi kahden miehen ylivoimalla. SaiPan kuitti lähti Joni Nikon mailasta, kun Matias Mäntykivi vapautti hänet Kärppien ylivoimaneliön läpi menneellä syötöllään. Vieraiden jäähy oli juuri päättynyt.

Positiivista on, että SaiPa on saanut koko Liigassa eniten ylivoimamahdollisuuksia, mutta huonoa se, että joukkueen ylivoima on JYP:n jälkeen sarjan tehottominta. Tiistaina vastustaja Kärpät otti kahdeksan kakkosta, SaiPa päästi ylivoimillaan omiin yhden.

Ensikertalaisena liigavauhtiin otti tuntumaa SaiPan U20-joukkueesta nelosketjuun nostettu Roni Karvinen joka sai ottelusta syöttöpisteen itselleen.

Vieraat vei uudelleen johtoon Joona Huttulan laukaus kaukaa, joka yllätti SaiPan torjujan Niclas Westerholmin.

Maajoukkuemiehet jo poissa

Veikko Loimarannan maali pari minuuttia ennen loppua siirretyn rangaistuksen aikana toi vielä SaiPalle uuden mahdollisuuden, mutta Aaltosen tarjoilusta toinen konkari Jussi Jokinen teki lopulta tyhjiin oululaisten illan neljännen osuman.

SaiPan hyökkäyksestä puuttui tiistaina EHT-turnaukseen Suomen maajoukkueen mukana valmistautuva Santeri Virtanen. Kärppien Libor Sulak ja Radek Koblizek puolestaan edustavat turnauksessa Tšekkiä ja valmentaja Mikko Manner oli Leijonien mukana.