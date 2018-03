David Goodwin ja Frans Tuohimaa loistivat SaiPan voitossa Pelicansista — Tästä ottelun tekstiseurantaan Lauri Heino SaiPan Cody Kunyk (vas.) iloitsi Curtis Hamiltonin tekemästä 1-1-tasoitusmaalista tiistaina Kisapuiston jäähallissa.

Etelä-Saimaan verkkosivuilla seurataan SaiPan kauden ensimmäistä pudotuspeliottelua. SaiPa kohtaa jääkiekkoliigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Lahden Pelicansin. Tätä tekstiä päivitetään säännöllisesti ottelun edetessä.

Runkosarjan perusteella SaiPan ja Pelicansin ottelusarjasta voi odottaa tasaista. Joukkueet kohtasivat kuudesti ja ottivat niistä kumpikin yhdeksän sarjapistettä.

SaiPa oli runkosarjassa seitsemäs, Pelicans kymmenes.

Pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelusarjat ratkaistaan paras kolmesta -systeemillä, eli paikka puolivälieriin vaatii kaksi otteluvoittoa.

SaiPan ketjut ovat tutut runkosarjan loppupuolelta. Joukkueen kokoonpanoon ovat palanneet Cody Kunyk, Elmeri Kaksonen ja Lasse Lappalainen. Sen sijaan Anssi Löfman, Per Savilahti-Nagander ja Lauri Taipalus ovat yhä poissa.

SaiPan maalilla aloittaa Frans Tuohimaa, joka on ollut yksi liigakauden parhaista pelaajista. Peliuransa tähän kauteen lopettava Jussi Markkanen on kokoonpanon toinen maalivahti.

Ensimmäinen erä:

01:30 Pudotuspelit Kisapuistossa ovat alkaneet. Molempien joukkueiden ensimmäisiä hyökkäyksiinlähtöjä vaivasi epävarmuus, kunnes SaiPan kolmosketju tehtaili Kim Strömbergille ottelun ensimmäisen maalintekopaikan.

03:00 Pelicansin ykkösketjun ensimmäiset vaihdot ovat olleet vahvoja. Tosin heti lahtelaisten lyhyen pyörityksen jälkeen SaiPan Ahti Oksanen pääsi laukomaan kahdesti parhaalta maalintekosektorilta.

05:00 Frans Tuohimaa joutui venymään ensimmäiseen huipputorjuntaan, kun Pelicansin nelosketju rakensi maalintekopaikan Vladimir Denisovin oman puolustusalueen kiekonmenetyksestä.

08:00 SaiPa on aloittanut ottelun vahvasti, mutta puree sitten itseään jalkaan. Curtis Hamiltonin vahva vaihto poiki maalintekopaikan Cody Kunykille, minkä jälkeen SaiPa alivoimalle vaihtovirheestä, eli liikaa pelaajia jäällä.

09:40 SaiPan alivoimapeli toimii. Näyttävimmästä kiekonriistosta vastasi Urho Vaakanainen. Viidellä viittä vastaan ja nolla-nollasta jatketaan.

11:00 Pelicans pääsee ylivoimalle toisen kerran, kun Saku Salminen huitoo itsensä boksiin. Jäähyä edelsi Pelicansin Jesse Saarisen ja Jesse Mankisen vahva kulmapeli. Jäähyyn johtaneessa vaihdossa Roy Radke teki debyyttinsä Suomen liigan pudotuspeleissä Salmisen ketjussa Valtteri Virkkusen paikalla.

12:11 MAALI. Pelicans menee ylivoimalla 1-0-johtoon Miska Siikosen maalilla. Maalista suurin ansio menee Juha Leimulle, joka toi näyttävästi kiekon hyökkäysalueelle ohi jähmeän SaiPan alivoimaryhmityksen.

14:24 MAALI. SaiPa tulee tasoihin. Curtis Hamilton ohjaa Urho Vaakanaisen laukauksen Pelicansin maaliin. Tilannetta edelsi Vaakanaisen oma kiekon ylöstuonti, jonka jälkeen Cody Kunyk riisti kiekon hyökkäyspään kulmassa.

17:24 SaiPa on kaukalossa tasakentällisin hieman Pelicansia parempi. Se kuitenkin sortuu jo ensimmäisen erän kolmanteen jäähyyn, kun Ahti Oksanen kaataa Pelicansin Iikka Kangasniemen poikittaisella mailalla. Jäähyyn johtanut tilanne oli seurausta Cody Kunykin kiekonmenetyksestä puolustussiniviivalla.

20:00 SaiPa kestää alivoiman. Heti perään Pelicansin Jesse Mankinen tarjoilee tekopaikkaa Aleksi Mustoselle, mitä seuraa Jonatan Tanuksen liki vastaava yritys Pelicansin maalin edustalla. Tulostaululle ei muutoksia. Tapahtumarikas ensimmäinen erä päättyy lukemissa 1-1

20:00 SaiPa oli avauserässä kaukalossa tutun aktiivinen ja paineisti tilaisuuden tullen Pelicansia ärhäkkäästi korkealta, muttei sortunut silti ylipelaamiseen. Toisaalta sen kaikki kolme jäähyä olivat tennistermein pakottamattomia virheitä. Pelicans puolustaa tasaviisikoin SaiPaa enemmän keskialuetta, mutta hyökkää kiekon saadessaan juuri niin nopeasti kuin runkosarjassa parhaimmillaan teki. Juha Leimu on edelleen ylivoimalla huipputekijä Suomen liigaan.

Toinen erä:

20:30 Lasse Lappalainen pelastaa katkollaan Jonatan Tanuksen, jonka kiekonriistosta Pelicans oli päästä hyökkäämään kolmella Lappalaista vastaan.

22:30 Nyt Libor Sulakin pystysyöttö avaa Pelicansin 2-1-hyökkäyksen, jonka Antti Tyrväinen päättää laukomalla ohi. SaiPa aloittanut erän virhesumalla.

23:47 Pelicans taas kahdesti peräkkäin ylivoimahyökkäyksessä. Ensin neljällä kolmea vastaan, sitten kahdella yhtä vastaan, jossa Iikka Kangasniemi lyö kiekon poikittaissyötöstä päin Frans Tuohimaata.

25:23 Roy Radke on jälleen ylimääräinen hyökkääjä, SaiPan nelosketju muodossa Valtteri Virkkunen-Saku Salminen-Joni Nikko.

26:14 Kisapuiston yleisö suuttuu, kun Pelicansin Miska Siikonen taklaa lujaa mutta puhtaan oloisesti SaiPan Jonatan Tanusta, joka hakee tilanteessa itse heittämäänsä kiekkoa kaukalon päädystä. Tanus näkee ja tietää Siikosen tulevan taklaamaan. Ei jäähyä.

28:00 SaiPan nelonen on nyt muodossa Roy Radke-Valtteri Virkkunen-Joni Nikko. Jonatan Tanus on pelissä mukana, ei loukkaantumista. SaiPa on saanut otetta pelistä hapuilevan erän alun jälkeen.

29:16 SaiPa ensi kertaa ylivoimalle. Jordan Rowley lyö poikittaisella mailalla Jonatan Tanusta Pelicansin maalin edustalla, mitä tuomaristo ei hyväksy.

30:41 MAALI. SaiPa siirtyy johtoon ylivoimalla, kuten joukkueella on tapana. Ahti Oksanen ja Kalle Maalahti pelasivat kiekon poikittain Cody Kunykille, jonka lämäri heiluttaa verkkoa Pelicansin maalissa. SaiPa johtaa lukemin 2-1.

32:18 MAALI. David Goodwin tökkää SaiPan jo 3-1-johtoon. Topi Nättinen tarjoilee kiekon pitkällä poikittaissyötöllä Jonatan Tanukselle, jonka kova laukaus lirvahtaa Pelicans-vahti Joona Voutilaisen suojuksista maaliviivalle, josta Goodwin tökkää sen sisään.

37:30 SaiPan maalien jälkeen ottelussa oli lyhyt seesteisempi vaihe, kunnes Roy Radke raatoi itselleen tilaa, ojensi David Goodwinille kiekkoa maalipaikkaan ja taas mennään. Kisapuiston yleisö osoittaa suosiotaan, kun Cody Kunykin ketju vie Pelicansilta pelitilaa.

40:00 SaiPa käänsi hankalasti alkaneen erän voitokseen tutuilla konsteillaan: huippuluokan Frans Tuohimaalla, erinomaisella ylivoimallaan ja terävyydellään maalintekopaikoissa. Ville Kohon johtama ketju on pysynyt muuten poissa parrasvaloista, mutta juuri sen vahva vaihto toi SaiPan peliin tarkkuutta erän alun virhesuman jälkeen. SaiPa poistuu toiselle erätauolle 3-1-johdossa.

Kolmas erä:

40:20 MAALI. Casimir Jürgens laukoo Pelicansin 3-2-kavennuksen heti erän ensimmäisessä vaihdossa. Osuman otti vastaan David Goodwinin ja Topi Nättisen ketju, jonka toisella laidalla Jonatan Tanuksen paikalla pelaa nyt Joni Nikko. Jesse Saarinen ja Jesse Mankinen voittivat tilanteessa SaiPan puolustajaparin Brett Carsonin ja Urho Vaakanaisen kulmaväännössä.

41:30 SaiPan Vladimir Denisov ja Pelicansin Taavi Vartiainen kähisevät keskenään. Saku Salminen hyökkää nyt nelosketjussa, eikä Tanusta näy jäällä. Noinkohan Siikosen taklaus sittenkin satutti?

46:00 Pelicans hallitsee ottelun virtausta, mutta SaiPan puolustusalueen puolustuspeli pitää toistaiseksi. Jesse Saarinen, Iikka Kangasniemi ja Mikko Kousa lietsovat omiinsa puhtia taidolla ja vauhdilla. SaiPan oma hyökkäyspeli on ollut kolmannessa erässä olematonta.

47:50 Pelicansin tasoitus on lähellä. Mikko Kousa laukoo tolppaan Pelicansin hirmuisen pyörityksen päätteeksi. Seuraavassa vaihdossa Pelicansin Libor Sulak kampittaa jäähyn arvoistesti Elmeri Kaksosen, joka oli ohittaa hänet Pelicansin siniviivalla. SaiPa ylivoimalle, tärkeitä minuutteja.

50:00 SaiPan vaisun ylivoimapelin paras maalintekopaikka siunaantui Pelicansin Casimir Jürgensille, jonka laukauksen Frans Tuohimaa torjui. Pelicans ottaa kiekonhallinnan heti rangaistuksen päätyttyä.

51:06 MAALI. David Goodwin katkaisee Pelicansin vyörytyksen ja vie SaiPan taas kahden maalin johtoon. Ahti Oksanen saa illan toisen syöttöpisteensä tyylillä. Jere Sneck löytää vapaaksi jääneen Oksasen Pelicansin maalin takaa ja tämä syöttää kiekon nopeasti Goodwinille maalin eteen. SaiPa johtaa 4-2.

52:30 Maali muuttaa pelin kuvaa ainakin hetkellisesti. SaiPa vie, Pelicans ihmettelee. Curtis Hamilton riistää kiekon Pelicansin päädyssä ja tarjoilee sen Cody Kunykille, jonka viimeistely-yritys kuitenkin epäonnistuu. Tilanteen jälkeen Mikko Kousa lyö mailallaan Curtis Hamiltonia käsille. Ei jäähyä.

55:00 Viisi minuuttia ensimmäistä pudotuspeliottelua jäljellä. Jesse Saarinen tarjoilee poikittaissyötöllä paikkaa kavennukseen Jesse Mankiselle, mutta Frans Tuohimaa on parempi. Vastahyökkäyksestä Ahti Oksanen on nokikkain Pelicansin maalivahdin kanssa. Vauhdikas ja tapahtumarikas ottelu jatkuu vauhdikkaana ja tapahtumarikkaana.

57:26 Pelicansin Hannes Björninen ottaa hyökkäyspäädyssä typerän oloisen rangaistuksen, kun oma joukkue jahtaa kavennusmaalia kauhealla vimmalla. Björninen taklaa kiekottoman Brett Carsonin, minkä tuomarit myös huomaavat. Ylivoimalla Kalle Maalahti laukoo ensin kaukaa ylärimaan, sitten Cody Kunyk tarjoaa Ahti Oksaselle lopullisen niitin paikkaa, mutta Oksasen laukaus paukkuu avopaikasta plekseihin.

58:50 SaiPan kapteenin Ville Kohon veteraanikentällinen pelaa erinomaisen vaihdon ylivoiman jälkeen ja pakottaa Pelicansin pitkään kiekkoon. Kim Strömberg ja Elmeri Kaksonen ovat vitjan muut lenkit. Kotivoitto alkaa olla varsin lähellä.

60:00 Summeri soi Kisapuiston jäähallissa. SaiPa voittaa ja ottaa ensimmäisen kiinnityksen puolivälieräpaikkaan. Ottelusarja on SaiPalle katkolla torstaina lahdessa. Ottelun toiseksi viimeisen vaihdon pelasi SaiPalta Cody Kunykin vetämä ryhmä, joka sortui pitkään kiekkoon 16 sekuntia ennen ottelun päättymistä. Kunyk kuitenkin voitti aloituksen Pelicansin Antti Tyrväiseltä ja homma oli paketissa, vaikka Curtis Hamilton vielä huitoikin itsensä jäähylle. Ville Koho yritti päätössekunneilla putata kiekkoa tyhjään Pelicans-maaliin, mutta tällä kertaa tuloksetta.