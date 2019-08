Etelä-Saimaa näyttää Pesä Ysien ottelun suorana lähetyksenä sunnuntaina — lappeenrantalaiset kamppailevat vielä pudotuspelipaikasta

Lappeenrannan Pesä Ysit taistelee vielä paikasta Superpesiksen pudotuspeleissä, mutta joukkue on pakkovoiton edessä lauantaina Rauman Feran vieraana. Ottelu näytetään suorana lähetyksenä Etelä-Saimaan nettisivuilla kello 17 alkaen.

Pesä Ysit on sarjassa yhdeksäntenä kun jäljellä on kaksi kierrosta. Viimeisellä pudotuspelipaikalla oleva Kempeleen Kiri on kerännyt kaksi pistettä enemmän, ja tasapisteissä kempeleläiset pysyvät Pesä Ysien edellä. Lappeenrantalaisten pitäisi siis voittaa molemmat ottelunsa ja Kirin hävitä molemmat, jotta pudotuspelipaikka irtoaa. Kiri kohtaa vielä Hyvinkään Tahkon ja päätöskierroksella jumbojoukkue Lappajärven.

Feran ja Pesä Ysien kauden ensimmäinen kamppailu kauden avauskierroksella päättyi Feran 2—1–voittoon supervuoropariin venyneessä ottelussa. Fera on sarjassa seitsemäntenä.

Pesä Ysien pelien lisäksi Etelä-Saimaan nettisivuilla on nähty kesän aikana PEPOn otteluita jalkapallon kakkosdivisioonasta. Jäljellä on vielä neljä lähetystä, uutena ohjelmistoon on lisätty 29. elokuuta pelattava Jippo-PEPO.

PEPOn ottelulähetykset Esaimaa.fi:ssä:

9.8. MiPK-PEPO klo 18.30

29.8. PEPO-Jippo klo 18.30

12.9. MP-PEPO klo 18.30

19.9. PEPO-Sudet klo 18.30