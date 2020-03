Tämän kuun alussa rautjärveläinen Jesse Joronen, 27, vartioi vielä Italian pääsarjassa Serie A:ssa pelaavan Brescia Calcion maalia. Nyt hän tarvitsee lupalapun päästääkseen kauppaan tai apteekkiin.

– Kauppaan päästetään tietty määrä ihmisiä sisään kerrallaan. Mielestäni se toimii ihan hyvin. Maski naamalla ja hanskat kädessä menin. Itse en kuulu riskiryhmään, mutta ymmärrän hyvin, että tartuntamahdollisuuksien minimointi on tällä hetkellä todella tärkeää, Joronen kertoo puhelimitse kotoaan Italiasta.

Pohjois-Italiassa sijaitseva Brescia on maan väkirikkaimman alueen Lombardian toiseksi suurin kaupunki Milanon jälkeen.

Vajaan 200 000 asukkaan Brescia on kärsinyt pahiten koronaviruksen aiheuttamista tuhoista saapasmaassa, jossa koronakuolemat kääntyivät tällä viikolla jyrkkään nousuun. Toinen koronan pahasti runtelema kaupunki on 50 kilometriä luoteeseen sijaitseva Bergamo, jonne Ryanair on lentänyt Lappeenrannasta.

Viime päivinä Bresciassa on raportoitu melkein 500 koronatartuntaa päivässä. Perjantaihin mennessä covid-19-virukseen oli kaupungissa kuollut 514 ihmistä, mikä on noin 15 prosenttia Italian reilusta 3 400 koronakuolemasta.

– Seuraan uutisia ja yritän luoda hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä tapahtuu, Joronen sanoo.

Yksinään karanteenissa

Suomen maajoukkuemaalivahteihin kuuluva Joronen viettää aikaa yksinään kotikaranteenissa. Hän asuu noin puolentoista kilometrin päässä Brescian keskustasta.

– Ilman painavaa syytä ulkonaliikkuminen on tällä hetkellä todella vaikeata. Kaikki ihmiset, jotka eivät tee yhteiskunnalle välttämättömiä töitä, ovat kotikaranteenissa.

Hän kertoo saaneensa ajan kulumaan lukemalla, pitämällä yhteyttä ystäviinsä ja läheisiinsä sekä harjoitelleensa seuran antamien henkilökohtaisten ohjelmien mukaan.

– Parvekkeella on noin 4x7 metrin tila. Siinä pystyy tekemään kaikennäköistä ilman ongelmia. Minulla on kahvakuulia, kuminauhoja sun muuta täällä. Siinähän sitä saa hien pintaan aika nopeasti.

Hän toteaa yrittävänsä pysyä niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista ja pitävänsä mielensä virkeänä.

– Tällä hetkellä ei tiedetä, kuinka kauan tämä jatkuu. Sama tilanne on myös Suomessa. Annetut päivämäärät ovat vain ohjeellisia ja täysin riippuvaisia siitä, miten virus etenee ja mitä viranomaiset näkevät järkeväksi tehdä.

Bresciassa vallitsevasta tunnelmasta ja kaupungin yleisestä ilmanpiiristä hän ei pysty kertomaan paljoakaan.

– Tuossa on parveke ja siinä on kasvillisuutta. Ihan hirveästi kadulle ei näe. Välillä sieltä kuuluu ääniä, välillä on tosi hiljaista, vaikea sanoa enempää. Kenenkään muun asemaan en pysty asettumaan, joten siinä mielessä on vähän huono lähteä spekuloimaan.

Brescia oli Italian väkirikkaimman alueen Lombardian toiseksi suurin kaupunki Milanon jälkeen.

Italia elää neljättä viikkoa sodanjälkeisen ajan pahimmassa kriisissään eikä loppua näy. Kaupasta Joronen on saanut tähän mennessä kaikkea mitä on tarvinnut.

– Täällä on käsitykseni mukaan sama juttu kuin Suomessa eli huoltovelvoite. Kaupat tulevat pysymään auki. Kaupassa suojavarusteilla pystyy varmasti kyllä käymään, kun pitää vain turvallisen sosiaalisen etäisyyden muihin.

Varmuusvarastosta löytyy ihan normaaleja kuivatuotteita.

– En juuri tällä hetkellä koe, että niille olisi tarvetta, mutta jos tulee, sitten niitä käytetään. On varmasti ihan hyvä juttu, ettei mihinkään hamstraamiseen ole tarvinnut ryhtyä.

Virus alkoi levitä Lombardiasta

Italiassa koronavirus alkoi levitä Lombardiasta 23. helmikuuta.

Se pakotti myös Serie A:n tauolle. Brescian toistaiseksi viimeiseksi otteluksi jäi viikko sitten maanantaina tyhjien katsomoiden edessä pelattu vierasottelu Sassuoloa vastaan.

Viime viikon torstaina koko maa sulkeutui.

Sitä ennen ilmoitettiin, etteivät Joronen, hänen seurakaverinsa Simon Skrabb ja kolmas Italiassa pelaava maajoukkuemies Sauli Väisänen pääse Huuhkajien mukaan kevään maaotteluihin.

Nyt tauolla on koko jalkapalloileva maailma. Myös Suomen ensiesiintyminen miesten arvokisoissa siirtyi ensi vuoteen.

Ensimmäistä kauttaan Bresciaa edustava Joronen kertoo sopeutuneensä hyvin Italiaan.

Serie A:n nousijajoukkueeseen hän siirtyi Tanskan suurseurasta FC Kööpenhaminasta noin viiden miljoonan euron siirtosummalla viime kesänä.

– Puhun vähän kieltä ja ymmärrän hyvin. Viihdyn joukkueessa. Omat pelit ovat menneet ihan hyvin, mutta siihen ei voi olla tyytyväinen, koska joukkueen tulokset eivät ole olleet kauhean hyviä. Sitä tilannetta en kuitenkaan ole viime aikoina hirveästi miettinyt, koska tässä on sen verran isompia asioita päällä.