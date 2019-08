Tulevana viikonloppuna Imatran jäähallissa pelataan perinteinen harjoitusturnaus, Bauer-turnaus.

Tänä vuonna turnaukseen osallistuvat isäntäjoukkue Ketterän lisäksi Liiga-joukkueet SaiPa, JYP sekä KooKoo. Ketterä kohtaa turnauksessa perjantaina iltaottelussa SaiPan, ja lauantaina KooKoon.

Ketterän ja SaiPan välisessä ottelussa mielenkiintoa riittää varmasti. SaiPan joukkueessa pelaavat viime kaudelta Ketterästä tutut Matias Mäntykivi, Ville Vainikainen sekä maalivahti Karolus Kaarlehto. SaiPan riveissä pelaa myös aikaisemmilta kausilta Ketterästä tuttu Tomi Iso-Mustajärvi.

Ketterän paidasta puolestaan löytyy runsaasti pelaajia, jotka ovat aikaisemmin pelanneet SaiPassa joko Liiga-joukkueen mukana tai junioreissa.

SaiPa on tämän harjoituskauden aikana ehtinyt pelata jo kolme harjoitusottelua, joista kaikista tuloksena on ollut tappio. SaiPa on harjoituskaudella kohdannut HIFK:n, Tapparan sekä KHL-joukkue Vitjaz Podolskin.

Ketterällä on ennen Bauer-turnausta alla yksi harjoitusottelu viime viikonlopulta Jokipoikia vastaan. Ketterä voitti ottelun voittolaukauskilpailun päätteeksi lukemin 3—2.

Ketterä odottaa pelejä Liiga-joukkueita vastaan

Ketterä on valmistautunut uuteen Mestis-kauteen elokuun alusta saakka, jolloin joukkue palasi omatoimijaksolta takaisin sorvin ääreen. Päävalmentaja Matias Lehtosen mukaan harjoituskausi on alkanut hyvin.

— Kaksi ja puoli viikkoa on nyt takana, ja ihan mukavasti on mennyt. Hyvällä fiiliksellä ollaan, ja mennään askel kerrallaan eteenpäin, hän sanoo.

Hallitseva Mestis-mestari Ketterä lähtee turnauksessa ennakkoluulottomasti haastamaan kahta Liiga-joukkuetta. Ketterän leirissä turnausta odotetaan jo kovasti.

— Ihan huippufiilikset. Hienoa päästä pelaamaan kovia vastustajia vastaan.

Bauer-turnaus käynnistyy Imatran jäähallilla perjantaina kello 16, jolloin KooKoo kohtaa JYPin. Perjantain toisessa ottelussa Ketterä kohtaa SaiPan kello 19 alkaen.

Lauantaina turnaus jatkuu kello 15.00, kun SaiPa ja JYP iskevät yhteen. Turnauksen viimeisenä otteluna nähdään lauantaina kello 18.00 alkava Ketterän ja KooKoon välinen koitos.