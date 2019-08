Heinäkuun alun raemyräkkä kaatoi tietä reunustavan Kahilanniemen golfkentän suojaverkon pitkältä matkalta. Kaksi kuukautta myöhemmin suojaverkko on edelleen nurin.

Miksi korjaustöissä on mennyt näin pitkään, Viipurin Golfin toimitusjohtaja Kari Kalin?

— Tuulihan sen kaatoi silloin heinäkuun 1. päivä. Olen kyllä eteenpäin ilmoittanut, että se pitäisi korjata. Vihdoin ja viimein sain tiedon, että ensi viikolla se korjataan. Työt alkanevat joskus keskiviikon tietämissä ja lauantain mennessä pitäisi olla kunnossa.

Kenen vastuulla suojaverkon pystyyn nostaminen on?

— Kaupunki rakennutti suojaverkon meidän toivomuksesta. Kun se kiertoliittymä rakennettiin sinne, golfkentän puolelta jouduttiin lohkaisemaan osa maata ja kaatamaan isot hienot haavat. Ne suojasivat Kahilanniementietä, jotta pallot eivät karkaa sinne.

Mikä tilanne on nyt, rakennuttaja Ismo Lindh Lappeenrannan kaupungilta?

— Asia on ollut siinä mielessä kesken, että olemme katsoneet, kenen vastuulla se on. Urakoitsija on tehnyt aidan niiden ohjeiden mukaan, mitkä on saatu valmistajalta. Lähinnä kiinni on siitä, olivatko tuuli ja myrsky silloin niin kovia, että ne arvot ylittyivät reilusti, mitkä verkkoaidan pitäisi kestää vai onko aidassa ollut jokin huolto- tai valmistevirhe.

Eli takuukysymyksiä on selvitetty.

— Niitä juuri. Itsestään selvää on, että verkko pitää korjata, mutta maksajakin pitäisi löytää. Tarkoitus on järjestää syyskuun aikana palaveri, jossa katsotaan, jaetaanko vastuuta osittain vai miten menetellään, jos siihen ei saada mitään selvää ratkaisua.

Keitä vastuunjakajat siinä tapauksessa olisivat?

— Kaupunki on varmaan yksi osapuoli, koska olemme olleet tilaajana. Verkonvalmistaja voi olla yksi, riippuen siitä, ovatko kiinnikkeet ja muut olleet sellaisia, että ne kestävät normaalit tuulet ja tuiverrukset. Onhan noita golfverkkoja ollut muuallakin Suomessa.