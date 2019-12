Koripallon Suomen cup palasi kalenteriin täksi kaudeksi. Catz aloitti cupin puolivälieräottelulla Espoo Basket Teamia vastaan. Lappeenrantalaiset etenivät välieriin 80—71-vierasvoitolla.

— Peli oli aika hyvin meidän kontrollissa koko ajan, vaikka olimmekin piste-erollisesti jäljessä. Levypallopelissä teimme hyvää työtä, sillä EBT on ottanut ihan älyttömästi hyökkäyslevypalloja peleissään, summasi Catzin päävalmentaja Mika Haakana.

Joku sanoi, että malli on haettu Espanjan Copa del Reystä. — Mika Haakana

Haakana kehui etenkin Natalie Dayn otteita. Day heitti 27 pistettä ja otti 12 puolustuslevypalloa.

— Hän liikkuu tosi hienosti tällä hetkellä. Kova työnteko palkitaan. Hän on ihan eri pelaaja kuin kaksi kuukautta sitten.

Naisten Suomen cupiin osallistuu korisliigan kahdeksan parasta joukkuetta marraskuun 23. päivän sarjatilanteen kohdalta. Kärkikolmikko sai valita vastustajansa. EBT:lle jäi Catz.

Finaali pelataan tammikuun lopulla Ylen tv-pelinä ja mestarille on luvassa 10 000 euroa. Palkintopotti kiinnostaa myös Catziä.

— Kyllä kiinnostaa. Tämä on minusta ihan hyvä systeemi, kun on panosta. Joku sanoi, että malli on haettu Espanjan Copa del Reystä, Haakana kertoi.

Välierissä Catz kohtaa Kouvottaret. Toisessa välieräparissa pelaavat Peli-Karhut ja Forssan Alku. Välierät pelataan 8. tammikuuta.

Juttua muokattu 11.12.2019 klo 21.27: lisätty välierien pelipäivä.