Tero Lehterällä on vain voittoja valmentajana Liigan pudotuspeleissä — "Välillä tuntuu, että on hirveän vähän asioita, mihin pystyy vaikuttamaan" SaiPan päävalmentaja sanoo nukkuneensa hyvin koko kauden. Senkin jälkeen, kun tuli 1— 7 turpiin KooKoolta Liigan avauksessa. Kai Skyttä Tero Lehterä elää valmentajana ensimmäisiä pudotuspelejään Liigassa. Pelaajana hän ehti kokea ne Suomen lisäksi Ruotsissa, Venäjällä ja Tanskassa.

Tero Lehterällä on vain voittoja valmentajana Liigan pudotuspeleissä. Tosin vasta yksi.

— Tämä on toiseksi parasta mitä tiedän pelaamisen jälkeen.

Joukkueen käsissä on peli, mutta tuloksesta on vastuu päävalmentajalla. Lehterän asema on turvattu, sillä hänellä on kesken kauden tehty jatkosopimus.

— Välillä tuntuu, että on hirveän vähän asioita, mihin pystyy vaikuttamaan.

Jännittäminen kuuluu asiaan

Pelaajana hän koki kauden huipennuksen monta kertaa Ruotsin 1995 MM-kisojen ”nevörforget”-kullasta lähtien. SaiPan puolelta kuvataan, ettei Lehterä jännitä oikein missään.

— Olen nukkunut hyvin koko kauden. Silloinkin, kun hävittiin kauden avaus 7—1 KooKoolle.

— Jännittäminen on ihan ok. On tärkeätä, että hyväksyy sen. Asiat ovat kontrollissa, kun tiedostaa sen. Sitä kautta on monesti enemmän läsnä.

Sitä on niin kauan mukana, kunnes joku sanoo, että et saa enää osallistua näihin karkeloihin. — Tero Lehterä

Lehterä sanoo pyrkivänsä tekemään kaiken juuri kontrolloidusti. Hän kiertelee, kyselee ja kuuntelee ja jos hän ärähtää, tekee senkin tietoisesti.

— Tuolla on 25 yksilöä. Osa muuttuu paljon, osa ei muutu yhtään, hän kuvaa pudotuspelien tuomaa tunnetta.

Ei voi vain säntäillä

Valmentajan roolin Lehterä näkee puhtaasti pelaajia tukevana. Koko ajan pitää analysoida, mitä tapahtui ja mitä tulee tapahtumaan. Kaikkeen pitää olla tarjolla työkalut.

— Omaan peliin keskitytään ja tiedostetaan vastustajan jutut. Se on valmennuksen tehtävä.

— Ja tietysti peluuttaa niitä, kenellä kulkee sinä päivänä. Pyrin vain tekemään havaintoja, en lyömään leimoja pelaajiin.

Tulevaisuuteen ei kannata kurkottaa etukäteen.

— Playoffseissa pitää olla valmis pelaamaan vaikka 132 minuuttia. Ei voi vain säntäillä ympäriinsä. Sitä on niin kauan mukana, kunnes joku sanoo, että et saa enää osallistua näihin karkeloihin.

Kai Skyttä Tero Lehterän mukaan pudotuspeleissä pelaaja pääsee optimoimaan sen, miten hyvä hän on.

Pala kerrallaan

SaiPa on pelannut koko kauden tasaisesti verrattuna mihin tahansa joukkueeseen. Peliä on rakennettu pala kerrallaan.

— Sulla pitää olla koko ajan kartat edessä, Lehterä kuvaa.

Kun alkukaudella piti keskittyä puolustuspeliin, sen jälkeen oli vuorossa ylivoima. Lehterä ei halua tarkentaa, miten valmis SaiPa nyt on. Hän jättää vastuun lopullisesta performanssista pelaajille.

— Sitä me mitataan just tällä hetkellä. Nyt on se aika, että urheilija pääsee optimoimaan sen, miten hyvä hän on.

Yleisö tukee rakentamista

SaiPan ja Pelicansin avauspelin yleisömäärä 2 800 ihmetyttää Lehterää. Jos kotiyleisö jättää tulematta, se on hänen mukaansa aina pois tulevaisuudesta eli joukkueen rakentamisesta.

— Mutta ei kenenkään ole pakko tulla katsomaan, en kritisoi sitä.