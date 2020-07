Vermossa ajettava Suuri Suomalainen Derby on Suomen suuripalkintoisin urheilukilpailu, jos vertailu tehdään ykköspalkinnon suuruuden perusteella. Suomessa syntyneiden nelivuotiaiden lämminveriravurien kauden pääkilpailun voittaja palkitaan peräti 150 000 eurolla.

Toinen palkintorahojen puolesta iso kasvattajakilpailu on Lahden Jokimaalla ravattava Suomessa syntyneiden lämminveristen Suur-Hollola-ajo, jonka ykköspalkinto oli tänä vuonna 120 000 euroa.

Kansainvälisistä Suomessa järjestettävistä ravikilpailuista Vermon Finlandia-Ajon voittaja palkitaan 110 000 eurolla ja Kouvolan Kymi Grand Prix’n voittaja 100 000 eurolla.

Koronatilanteen vuoksi Finlandia-Ajo ravataan tänä vuonna poikkeuksellisesti 4. syyskuuta eli samana viikonloppuna Derbyn kanssa. Normaalisti Finlandia-Ajo on kisakalenterissa toukokuussa.

– Finlandia-Ajon palkintosumma pieneni noin neljännekselle eli voittajalle jaetaan tänä vuonna noin 75 000 euroa. Sen sijaan ennakkomaksullisissa kasvattajakilpailuissa palkintosummat pysyvät pääosin ennallaan, sillä osanottajien ennakkomaksut on jo ehditty maksaa, Suomen Hippoksen raviurheilun tiedottaja Juho Hämäläinen kertoo.

Suomen yleisömäärältään suurimman ravikilpailun, suomenhevosten Kuninkuusravien kuningas ja kuningatar voivat myös ansaita yhteensä 100 000 euroa, jos sama hevonen voittaa kaikki osalähdöt. Ykkönen ansaitsee silloin kolme kertaa 15 000 euroa osalähtöjen voitosta, 40 000 euroa kokonaiskilpailun voitosta sekä päälle vielä 15 000 euron bonuksen kaikkien osalähtöjen voitosta.

Elena Liseytseva Elian Web voitti 5. heinäkuuta Lahdessa ravatun Suur-Hollola-ajon Jorma Kontion ohjastamana.

E-urheilu

Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL) alaisissa turnauksissa suurimmat palkintopotit ovat jaossa Counter-Strike: Global Offensive -pelissä. Suurin yksittäinen tapahtuma oli viime vuonna järjestetty neljän joukkueen kutsuturnaus Arctic Invitational, jossa oli jaossa yhteensä 100 000 euroa. Voittajajoukkue sai 60 000 euroa. Suomen suurin avoin turnaus on Rainmaker Open, jonka lopputurnauksen voittajajoukkue kuittasi kesäkuussa yhteensä 24 000 euroa. Tänä vuonna isoja rahoja jaetaan myös muun muassa Finnisn Esports Leaguen (FEL) CS-liigassa, jossa kokonaispotti on 50 000 euroa, sekä Telia Esports Seriesissä, jossa jaossa on yhteensä 40 000 euroa.

CS:GO:ta pelataan viisihenkisellä joukkueella.

Tiina Mutila Jyväskyläläinen Joonas ”doto” Forss kuuluu nykyään CS:GO:ta pelaavaan HAVU-joukkueeseen, joka voitti kesäkuussa rahakkaan Rainmaker Openin.

Yleisurheilu

Tänä vuonna kesäkuulta elokuulle siirtynyt Paavo Nurmi Games rakentuu 12 kansainvälisen lajin ympärille. Turussa on 11. elokuuta on jaossa 120 000 dollarin eli noin 106 000 euron potti. Jokaisessa lajissa jaetaan palkintorahaa yhteensä 10 000 dollaria ja kilpailun voittaja kuittaa 3 000 dollaria eli hieman yli 2 600 euroa. Paavo Nurmi Games on tänä vuonna Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) Continental Tourin kärkikategorian eli kultasarjan kilpailu.

Yleisurheilun GP-sarja on tänä kesänä neljän kilpailun mittainen. Rahapalkinnot vaihtelevat riippuen kisajärjestäjän budjetista. Järjestäjät ovat myös jakaneet lajit A- ja B-lajeihin. A-lajeissa palkintorahat ovat kovemmat ja ykkönen saa 800–1200 euroa. Esimerkiksi Lahden oskilpailussa 15. heinäkuuta naisten korkeuden ja miesten keihään voittaja saa 800 euroa. Lisäksi Suomen ennätyksistä maksetaan ylimääräinen bonus.

Helsinki Marathonilla sekä miesten että naisten sarjan voittaja palkitaan 1 000 eurolla. Palkintorahat puolitetaan, jos voittajan aika on miesten kilpailussa yli 2.25 ja naisten kilpailussa yli 2.40.

Risto Aalto Tampereen Pyrintöä edustava korkeushyppääjä Ella Junnila voi saada bonusrahoja, jos hän parantaa Suomen ennätystään (195).

Ratsastus

Suomen Ratsastajainliitto lanseerasi alkuvuodesta esteratsastuksen uuden Grand Slam -sarjan, jonka aloitus siirtyi koronatilanteen takia ensi vuoteen. Grand Slam rakentuu neljästä kilpailusta, jotka ratsastetaan Tampereen Hevoset-messuilla, Ypäjällä Finnderbyn yhteydessä ja Hangon SeaHorse Weekissä. Finaali käydään Helsinki Horse Show’ssa.

Jokaisessa osakilpailussa palkintopotti on yhteensä 10 000 euroa ja kilpailun voittaja kuittaa 4 000 euroa. Lisäbonuksena ratsastajille on vielä 4 000 euron ekstrapalkinto sille, joka voittaa kaksi osakilpailua peräkkäin.

Golf

Finnish Tour (FT) on Suomen PGA:n ja Golfliiton yhdessä järjestämä ammattilaisten ja amatöörien yhteinen kilpailukiertue. Ammattilaispelaajille tarkoitetut palkintorahasummat ovat jokaisessa osakilpailussa 10 000 euroa. Palkintorahaa jaetaan kaikissa osakilpailuissa 10 parhaalle ammattilaiselle. Voittajan osuus palkintosummasta on 2 650 euroa. Tänä vuonna Finnish Tour koostuu kuudesta osakilpailusta.

Tennis

Suomen Tennisliiton järjestämä Finnish Tour koostuu osakilpailuista, joista kaksi on yleisiä SM-kilpailuja. Miesten kaksinpelissä osakilpailuvoitosta saa 2 000 euroa, jos osallistujia on vähintään 16. SM-kisoissa naisia koskevat samat summat, mutta muissa osakilpailuissa naisten kaksinpelin voittaja saa 1 000 euroa, mikäli osallistujia on vähintään 12. Tänä vuonna Finnish Tour käsitti alunperin kahdeksan osakilpailua, joista kaksi on peruttu koronaviruspandemian vuoksi.

Maastohiihto

Suomen Cup -kiertueella jaettiin kaudella 2019–2020 henkilökohtaisen osakilpailun voittajalle 600 euroa ja kokonaiskilpailun voittajalle 3 000 euroa. Kiertueeseen sisältyneistä SM-hiihdoista ei maksettu Suomen Cupin osakilpailukohtaisia palkintorahoja, mutta SM-hiihdot huomioitiin kokonaiscupin pistelaskussa. Viime talven kiertueeseen kuului alunperin yhdeksän osakilpailua, mutta kolme loppukauden kilpailua peruttiin koronaviruspandemian vuoksi.

Lahdessa helmikuussa kilpailtava Finlandia-hiihto peruttiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa lumen puutteen vuoksi. Viime vuonna 50 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailun voittaja sai 3 500 euroa sekä miesten että naisten sarjassa. Perinteisen tyylin 50 kilometrin kilpailussa voittajan potti oli 1 500 euroa.

Outi Poikonen Kainuun Hiihtoseuran Anne Kyllönen voitti viime talvena maastohiihdon Suomen Cupin. Kuva on Vöyrin SM-hiihdoista.

Triathlon

Tältä vuodelta peruttu Finntriathlon Joroinen on Suomen merkittävin triathlon-kilpailu. Aiempina vuosina sekä miesten että naisten sarjan voittaja on pokannut 4 000 euron rahapalkinnon. Joroisissa kilpaillaan perinteisesti heinäkuun puolivälissä puolimatkalla (1,9 km uinti, 90 km pyöräily ja 21 km juoksu).

Tahkon niin ikään perutussa Ironman-kisassa koko palkintopotti olisi tosin ollut tänä vuonna 40 000 euroa ja miesten ja naisten voittajien palkintosumma noin 7 500 euroa.

Rullalautailu

Skeittauksen SM-kilpailujen avoimen sarjan street- ja park-kilpailuissa on jaossa 3 000 euron palkintopotti, josta voittajan osuus on reilu 1 000 euroa sekä miesten että naisten sarjassa. Tänä vuonna huhtikuulle suunnitellut SM-kilpailut jouduttiin perumaan kokonaan koronatilanteen takia.

– Joudutaan perumaan SM-kisat kokonaan myös kustannussyistä, kun ei ole riittävästi yhteistyökumppaneita. On vähän hankala tehdä uutta tapahtumaa tälle vuodelle, Suomen Rullalautaliiton toiminnanjohtaja Anssi Paukkunen harmittelee.

Autourheilu

Kansallisen lajiliiton AKK:n kilpailuista F-rallisarja on ainoa, jossa on jaossa rahapalkintoja. Sarjan osallistumismaksuista kerätään palkintorahasto, josta palkintosummat jyvitetään parhaille prosenttiosuuksina. AKK:n pääsihteeri Anssi Kannas arvioi, että sarjan voittaja saa noin 1 000 euroa. F-rallisarja koostuu tänä vuonna viidestä osakilpailusta.

– Autourheilupiireissä on sellainen sanonta, että pilkkikilpailussa palkintona on auto ja autokilpailussa palkintona on pilkki, Kannas kiteyttää.

Raviurheilu on ylivoimainen ykköslaji, kun verrataan kotimaisissa urheilukilpailuissa jaettavia rahasummia. Hyvänä kakkosena tulee suosiotaan jatkuvasti kasvattava e-urheilu.

Tähän juttuun on koottu merkittävimpiä yksittäisissä kilpailuissa jaettavia rahapalkintoja kymmenessä eri urheilumuodossa. Kansainvälisten tahojen järjestämät kiertuetapahtumat, kuten hiihtolajien maailmancupkilpailut, on rajattu selvityksen ulkopuolelle. Koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset on huomioitu ja tarvittaessa on käytetty viime vuoden tietoja. Tiedot on kerätty lajiliittojen ja tapahtumajärjestäjien nettisivuilta, sekä tarvittaessa erikseen tiedustelemalla.