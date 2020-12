Kommentti: Tällä taistelulla Ville Hämäläinen jatkaa SaiPan päävalmentajana

SaiPa kertonee tiistaina, millä valmennuksella joukkue jatkaa Liigassa tammikuussa. Suuri yllätys olisi, elleivät loppuvuoden tuuraajavalmentajat Ville Hämäläinen ja Ville Koho jatkaisi ja Tero Lehterä tiimeineen saisi uutta lomautuslappua.

SaiPa on Hämäläisen valmennusaikana sekä tehnyt että päästänyt pari maalia per peli. Alkukaudella lukemat olivat 1,5 tehtyä ja 2,9 päästettyä per ottelu. Perinteisesti valmentajan vaihdoksen jälkeen panostetaan juuri peräpään tukkimiseen. Puolustukseen panostamisella ja taistelulla saadaan spiritti roihahtamaan, mutta usein se tapahtuu hyökkäyksen kustannuksella.

Voittoja on valmentajien vaihdon jälkeen saatu pari enemmän kuin alkukaudella, mutta kannattajia on ilahduttanut juuri taisteluilmeen paraneminen. Puutteita on yhä hyökkäyspelissä, johon viivelähtöjen kautta saatiin selkeämpi rakenne, mutta maalin eteen ei ole päästy. Ylivoimalla suuri puute on se, ettei siniviivalta pauku lainkaan.

SaiPa hankki NHL-lainoja viiveellä ja harkitusti, mutta juuri Urho Vaakanaisen ja Jacob Moveraren poistuminen paljasti materiaalin rajallisuuden.

Tyhjien katsomoiden aikana yleisö ei äänestä jaloillaan, mutta tuloksesta pelataan. Hämeenlinnasta se haettiin.