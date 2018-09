Ketterä solmi kolme uutta pelaajasopimusta — Henry Karjalainen ja Sebastian Sjöholm tuovat liigakokemusta Imatralle

Imatran Ketterä on solminut kolme uutta pelaajasopimusta. Joukkueen mukana keväästä saakka harjoitelleet ja syksyn harjoitus- ja Suomen cup-otteluissa pelanneet hyökkääjät Henry Karjalainen, Sebastian Sjöholm ja Mikko Haaparanta liittyvät Ketterän sopimuspelaajiin.

Henry Karjalainen, 23, on SaiPan kasvatti. Viime kaudella Karjalainen pelasi Ketterässä viisi Mestis-ottelua ottelua ilman tehopisteitä.

Pääosan kaudesta Karjalainen edusti Kotkan Titaaneja Suomi-sarjassa, jossa hän pelasi yhteensä 24 ottelua tehoin 13+18=31. Karjalainen on urallaan pelannut 11 liigaottelua SaiPan paidassa.

Sebastian Sjöholm, 22, on Ketterän oma kasvatti. Hän siirtyi C-ikäisenä Lappeenrantaan ja on viimeiset seitsemän kautta edustanut SaiPan juniorijoukkueita. Viime kaudella hän kävi pelaamassa kaksi ottelua Mestistä Ketterässä. Sjöholm on urallaan pelannut kahdeksan liigaottelua SaiPassa.

Mikko Haaparanta, 21, on niin ikään Ketterän omaa pelaajatuotantoa. Hän on kolme edellistä kautta pelannut nuorten Mestistä Ketterässä. Viime kaudella 39 ottelussa Haaparanta viimeisteli tehopisteet 31+28=59. Viime kaudella Haaparanta pelasi myös yhden ottelun Mestiksessä.

Kaikki nyt solmitut sopimukset kattavat kauden 2018—2019.