Lapsena touhuilu antaa terveyssuojaa vielä vuosikymmeniä myöhemmin, vaikka välillä lopettaisi liikunnan kokonaan Kestävyysliikunta aikuisena puolestaan ehkäisee rasvamaksan riskiä vaikka olisi ylipainoinen. Joillain kestävyyskunto on perimän ansiosta luonnostaan parempi kuin toisilla. Kai Skyttä

Touhuilu ja liikunta lapsena ja nuorena vaikuttaa terveyteen vielä vuosien ajan eteenpäin. Lääketieteen lisensiaatti Kristiina Pälven väitöstutkimuksen mukaan vapaa-ajan liikunta nuorena vaikutti vielä parin vuosikymmenen kuluttua kaulavaltimoiden venyvyyteen.

Pälven mukaan tutkimuksesta voi tulkita, että liikkuminen lapsena vaikuttaa suotuisasti vielä vuosia myöhemmin, vaikka välillä lopettaisi liikunnan kokonaan.

Rasvamaksa ei tykkää

Valtimoiden paksuuntuminen ja jäykistyminen ovat yhteydessä verenpaine-, valtimokovettuma ja sepelvaltimotaudin kehittymiseen. Sydän- ja verisuonitaudit ovat Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan yleisin kuolinsyy ihmisellä.

Tutkimuksessa ei jaoteltu lasten liikuntatapoja, vaan kysyttiin yleistä aktiivisuutta, tehoa ja kuinka monta kertaa viikossa liikkuu niin, että hengästyy. Tutkimus aloitettiin 1980 ja viimeinen kuntotestaus tehtiin 2009 ja maksan ultraäänikuvaukset 2011.

Kymmenen vuoden päästä aloituksesta mitattuna liikunta vaikutti suotuisasti moniin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin

Hyvä kestävyyskunto aikuisena puolestaan ehkäisee tutkimuksen mukaan rasvamaksan riskiä.

Estrogeeni suojaa

Vapaa-ajan liikunta oli Pälven mukaan yhteydessä 9—15 vuotiaiden poikien ja 18—24-vuotiaiden nuorten aikuisten kaulasuonten venyvyyteen vielä 21 vuotta myöhemmin. Sen sijaan 9—15-vuotiailla tytöillä kaulasuonissa ei muutoksia näkynyt, mutta heidän suojanaan saattavat olla estrogeenimuutokset.

Myöhemmällä iällä, 18—24-vuotiaana, eroa naisten ja miesten välillä ei enää ollut.

— Syynä saattaa olla se, että naisilla estrogeeni hidastaa sepelvaltimomuutoksia. Esimerkiksi vanhemmalla iällä naiset saavat noin kymmenen vuotta myöhemmin sydänkohtauksen verrattuna miehiin.

Matalalla sykkeellä

Hyvä kestävyyskunto voi tutkimuksen mukaan ehkäistä rasvamaksan riskiä aikuisena ja myös ylipainoisena. Kestävyysliikunnan vaikutus on merkitsevä huolimatta esimerkiksi ihmisen painoindeksistä, vyötärönympäryksestä, liikunnasta, tupakoinnista, alkoholin käytöstä tai rasva-arvoista.

— Tutkittavilla, jotka olivat ylipainoisia, mutta hyväkuntoisia, oli pienempi rasvamaksan esiintyvyys kuin tutkittavilla, jotka olivat ylipainoisia ja huonokuntoisia. Liikunnalla nähtiin samanlainen yhteys rasvamaksan riskiin, mutta kun otettiin huomioon kestävyyskunto, huomattiin, että sillä oli pelkkää liikunnan määrää suurempi merkitys rasvamaksan riskiin, Pälve sanoo.

Maksan rasvoittumisella on yhteys kohonneeseen sydän- ja verisuonitaudin riskiin sekä kakkostyypin diabetekseen.

Joillain vain on luonnostaan parempi kestävyyskunto kuin muilla. — Kristiina Pälve

Aivan suoraviivaista johtopäätöstä ei voi tehdä kestävyysharjoittelun merkityksestä, sillä jopa puolet ihmisen luontaisesta kestävyyskunnosta voi tulla perimästä. Kuntotestissä menestyvät joka tapauksessa parhaiten ne, jotka ovat hyvässä kestävyyskunnossa.

— Joillain vain on luonnostaan parempi kestävyyskunto kuin muilla. Kenellä se on parempi, hänen ei tarvitse paljoa harrastaa liikunta, että on paremmassa kunnossa, Pälve vertaa.

Kestävyysliikunta

Hyvää kestävyysliikuntaa ovat esimerkiksi kävely, juoksu, hiihto, uinti ja pyöräily, joissa suuret lihasryhmät tekevät töitä.

Terveyshyödyt saa vain useaan kertaan viikossa liikkumalla, mutta vaikka kymmenen minuutin jaksoihin pilkottuna. Yksittäisen liikuntakerran aiheuttamat muutokset veren rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihdunnassa säilyvät kerrallaan vain muutaman vuorokauden.

Esimerkiksi hiihdossa tai juoksussa syke nousee monella kestävyysliikunnaksi liian kovalle tasolle, mutta kävely sopii kaikille.

Maksimisyke=205—1/2 x ikä. Apuna mittauksessa voi käyttää sykemittaria.

Sykealueet: kevyt liikunta 50—60% maksimisykkeestä, kohtuukuormitteinen liikunta 60—70% (paras peruskestävyyden hankintaan), aerobinen harjoittelu 70—80% ja anaerobinen harjoittelu 80—90% maksimisykkeestä.