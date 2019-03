Veiterälle finaalipaikka on kolmas peräkkäinen, kahdella edelliskerralla vihreäpaidat ovat viettäneet kultajuhlia. Pudotuspelit Veiterä selvitti puhtaasti 5—0. Lauantaina jäljellä on enää se tärkein ottelu.

Veiterän tehohyökkääjä Tero Liimatainen, 23, kurvaili ja kikkaili lauantain finaaliareenalla Kisapuiston tekojäällä.

Kädessä ei tällä kertaa ollut koukku- vaan jääkiekkomaila, sillä liikunnanopettajan sijaisuuksia tekevä Liimatainen neppaili pipolätkää Kimpisen yläkoululaisten kanssa.

— Kun itse olin yläasteella, silloin pelattiin kaukista. Nyt oppilaat haluavat pelata pipolätkää, hän kertoo.

Haastatteluhetkellä vallitsi pikkupakkanen ja taivaalta tipahteli hiljakseen lunta.

Lumisateesta jääpallossa sanotaan, että sataa pakkeja, koska se yleensä hidastaa aktiivisemman osapuolen vauhtia kentällä.

Joku on sanonut, että jos syö joka päivä sisäfilettä, se ei maistu pian enää miltään. — Tero Liimatainen

Lauantaina se osapuoli lienee kotijoukkue Veiterä, vaikka finaalivastustaja Jyväskylän seudun palloseurakin tunnetaan hyvin luistelevana joukkueena. Tuorein sääennuste lupaa alkuvihellyksen aikaan nollakeliä.

— En tykkää uhrata ajatuksia kelille. Sille ei voi minkään tässä vaiheessa.

Tämän kevään pudotuspelit lappeenrantalaiset selvittivät puhtaasti 5—0 ja jäljellä on enää se tärkein ottelu.

JPS seuloutui loppuotteluvastustajaksi pidemmän kaavan kautta. Se pelasi täydet viisi välieräkamppailua ennen kuin Mikkelin Kampparit taipui.

— On siitä ehkä meille etua, kun olemme parina viime vuotena finaalissa olleet, mutta ihan samalla tavalla pitää otteluun valmistua. Viime viikon lopulla treenattiin kovaa, nyt on pikkusen herkistelty. Nautitaan jääpallosta ja aletaan valmistautua finaaliin.

Liimatainen johtaa pudotuspelien pistepörssiä

Liimatainen oli runkosarjan pistepörssissä kolmas ja johtaa pudotuspelien pistepörssiä tehoin 8+6=14. Alkuviikosta Veiterä-hyökkääjä valittiin helmikuun pelaajaksi Bandyliigassa.

— Nyt on ollut kivaa, koska olen päässyt pelaamaan terveenä, ei ole ollut mitään loukkaantumisia. Se on ehkä suurin syy, miksi on mennyt hyvin, mutta pitää antaa arvostusta myös joukkuekavereille. Olemme jo muutaman vuoden tahkonneet pitkälti samalla ringillä. On helpompi pelata, kun tietää hyvin, mitä toiset kentällä tekevät.

Marleena Liikkanen Vuoden takainen finaali keräsi Kisapuistoon peräti 4400 katsojan yleisömeren, mikä oli Tero Liimataiselle uusi kokemus. — Se oli ihan älyttömän hieno tapahtuma. Tosi paljon yleisöä, mihin en ollut tottunut. Pari minuuttia meni ihan sumussa, kun tiennyt oikein mitä ajatella eikä muistakaan. Oli hieno fiilis voittaa mestaruus kotikentällä ja nyt lähdemme tekemään saman, hän sanoo.

Kenttäryhmityksessä Liimatainen on lähtökohtaisesti sijoitettu toiseksi hyökkääjäksi Janne Hauskan, 36, kanssa. Lajissa lähes kaiken kokenutta Hauskaa nuorempi kollega ylistää todella esimerkilliseksi pelaajaksi.

— Harvemmin näkee noilla kilometreillä noin antaumuksella puolustavaa kaveria. Janne on muutenkin sellainen isähahmo meille kaikille. Kun treenien jälkeen käymme kylpylässä saunomassa, siellä kuvioita hiotaan yhdessä kuntoon.

Hyökkääjinä he täydentävät toisiaan. Karpaasimainen Hauska viimeistelee suurimman osan maaleistaan lyömällä, liukkaasti luisteleva Liimatainen jollain muualla tavoin.

— Hänellä lyönti on se ase, minulla varmaan taas luistelu. Itse pyrin ehkä hakemaan enemmän palloa alempaa ja tuomaan sitä jäissä ylös. Jannelle pystyy nostamaan enemmän pitkiä palloja, koska hän osaa hakea niitä hyvin.

Keskitalvella Veiterälle osui huono jakso, jonka aikana joukkue kärsi molemmat tappionsa runkosarjassa.

JPS:n Veiterä kukisti ensin Kisapuistossa 11—3, mutta hävisi viikkoa myöhemmin Jyväskylässä 7—3. Toinen tappio tuli tapaninpäivän klassikossa Kamppareille vähintään yhtä selvin lukemin.

— Touhu oli vähän sekavaa siinä vaiheessa. Meillä oli jonkin verran poissaoloja, minkä vuoksi jouduimme kokeilemaan uusia systeemejä ja tekemään muutoksia pelipaikoilla niin pelin aikana kuin ennen. Esimerkiksi Jyväskylässä puolustimme neljän miehen alakerralla normaalin viiden linjan sijaan, mikä on jäänyt ainoaksi kerraksi tällä kaudella, Liimatainen kertoo.

Keskitalven vaikeudet selätetty

Viimeisissä peleissä vihreäpaidoilla on ollut ihan eri meininki, kun kaikki pelaajat ovat olleet terveinä. Liimatainen arvelee, että kapteeni Hauskan loukkaantumisen kauden keskellä näkyi eniten juuri henkisellä puolella.

Liimatainen uskoo myös, että kauden keskellä koetut vaikeudet jättivät nälkää myös kauden huipennukseen, vaikka Veiterän joukkue alkaa olla täynnä vähintään kahden kullan miehiä.

— Joku on sanonut, että jos syö joka päivä sisäfilettä, se ei maistu pian enää miltään.

Maajoukkueen portteja kolkuttelevalle Liimataiselle finaali saattaa olla toistaiseksi viimeinen ottelu Veiterän paidassa, sillä Ruotsin kentät kiinnostavat ja miksei Venäjänkin. Liimatainen haluaisi myös opiskella liikunnanopettajaksi.

— Jos jään tänne, pitää varmaan ruveta miettimään opiskeluja, mutta jos pääsen Ruotsiin, pitää varmaan miettiä opiskeluja sitten myöhemmin.