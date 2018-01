Imatralainen Miisa Hokkanen onnistui elämäntapamuutoksessaan ja lähes puolitti painonsa hiilauksen ja voimaharjoittelun avulla Miisa Hokkanen tähtää painonnoston SM-kisoihin. Hän sanoo jaksavansa nyt aivan eri tavalla tehdä työtään lähihoitajana kotisairaanhoidossa kun fysiikka on kunnossa ja paino on pudonnut. Tenho Tiilikainen Miisa Hokkanen sanoo olevansa nyt elämänsä kunnossa.

Vastapäätä pöydässä istuu itsevarman ja päättäväisen oloinen nuori nainen. Miisa Hokkasen, 22 olemus kertoo, että hän on sinut itsensä kanssa.

Tilanne on lähes täydellisesti toinen kuin syksyllä 2014. Hokkanen oli keväällä 2014 valmistunut lähihoitajaksi, saman vuoden syksyllä syntyi perheeseen esikoinen.

— Painoni oli parhaimmillaan tai tässä tapauksessa pahimmillaan 115 kiloa, Hokkanen muistelee.

Edessä oli painon pudottaminen ja alku olikin lupaava.

— Ensimmäiset 15 kiloa lähtivät tosi helposti, söi vähemmän ja liikkui vähän enemmän. Kesällä 2015 vaaka osoitti 90 kiloa, mutta sitten tuli seinä eteen. Kilot eivät suostuneet karisemaan.

Apu löytyi Kari Kattaiselta, kuntovalmentajalta ja ravitsemusasioihin perehtyneeltä sukulaismieheltä. Alkoi hiilaus ja kuntosalilla käynti.

— Kari teki treeni- ja ravinto-ohjelmat. Kävin salilla 2–3 kertaa viikossa. Keväällä 2016 vaaka näytti 65 kiloa, Hokkanen kertoo.

Keppijumppaa ja liikkuvuuden palautus

Saliohjelmassa pääpaino oli alussa keppijumpalla, liikkuvuuden palauttamisella ja oikeiden tekniikoiden opiskelulla.

Noin vuosi sitten Hokkanen uskaltautui ensimmäistä kertaa mukaan painonnostokisoihin. Tempauksessa tulos oli 45 kiloa ja työnnössä 63 kiloa, sarjana oli alle 69 kiloa.

Nyt sarjana on alle 75 kiloa ja tempaustulos oli viime kisoissa 60 kiloa, harkoissa työntötekniikalla on mennyt ylös 85 kiloa. Edessä siintävät alle 23-vuotiaiden SM-kisat. Saliharkkoja on viisi-kuusi viikottain.

— Tähtäimessä on myös aikuisten SM-kisojen tulosrajan rikkominen ja aikanaan myös SM-kisoissa menestyminen. Askel kerrallaan.

Kilpailevatko naisetkin painonnostossa?

Hokkanen myöntää, ettei hän teininä olisi voinut kuvitellakaan harrastavansa isona painonnostoa.

— En edes tiennyt, että naiset kisaavat painonnostossa. En ollut kovin liikunnallista sorttia, jonkin verran harrastin ratsastusta.

Ei hän valtavaksi syöpöksikään suostu tunnustautumaan ennen elämäntapamuutostaan.

— Olin vain kaikkiruokainen sokerihiiri.

2 000—2 500 kalorin päiväannoksen eteen pitää oikeanlaista ja puhdasta ravintoa syödä todella paljon. Miisa Hokkanen

Hiilauksessa Hokkanen sanoo syövänsä reilusti riisiä, perunaa, kanaa, kasviksia ja oikeanlaisia rasvoja. Pasta ja leipä eivät ole kokonaan kiellettyjä, herkutellakin saa joskus.

— 2 000–2 500 kalorin päiväannoksen eteen pitää oikeanlaista ja puhdasta ravintoa syödä todella paljon. En minä olisi tässä itsekseni onnistunut.

Hiilauksessakaan ei saisi tuijottaa vaakaa liian ahkeraan, ei edes joka päivä. Kerran viikossa riittää hyvin.

— Tunnustan, että kävin salaa vaa’alla joka päivä. Toisaalta painon putoaminen ja saliharjoittelun maistuminen koko ajan paremmalta ja paremmalta antoi motivaatiopaukun tuplana.

Askel kerralaan kohti raskaampia painoja

Miisa Hokkanen tietää, ettei hän ole vielä valmis painonnostaja, ei lähellekään.

Oikeaa nostotekniikkaa on hiottava koko ajan. Kehoa on kehitettävä tasapuolisesti. Taas askel kerrallaan.

Juuri nyt lisäpanostuksena ovat olleet jalkojen lihasten vahvistaminen, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta.

Hyvä fyysinen kunto auttaa myös työssä jaksamisessa.

— Kotisairaanhoidossa työ on usein myös fyysistä. Eron omassa jaksamisessa kyllä huomaa aiempaan verraten.