Todellinen yllätysveto miesten viestijoukkueessa — Lari Lehtonen hiihtää ankkurina Miesten viestikisa hiihdetään Suomen aikaa sunnuntaiaamuna. Alkukisojen perusteella Suomen mitali olisi melkoinen yllätys. AOP/VALDA KALNINA Lari Lehtonen (edessä) hiihtää miesten viestijoukkueen ankkurina. Iivo Niskanen (keskellä) hoitaa kakkososuuden.

Imatran Urheilijoiden Lari Lehtonen on Suomen miesten viestijoukkueen ankkuri sunnuntaiaamuna Suomen aikaa hiihdettävässä kilpailussa.

Päävalmentaja Reijo Jylhän yllätysvetoa pohjustavat edellisillä osuuksilla avausosuuden hiihtävä sprintteri Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen ja Matti Heikkinen.

Lari Lehtonen oli perjantaina hiihdetyllä vapaan 15 kilometrillä 31. Hän jäi kärjestä reilut kaksi minuuttia.

Ylimääräisten näyttöjen jälkeen kisajoukkueeseen valittu hollolalainen kuvasi tunnelmiaan ennen 15 kilometriä: — Treenit on treenattu ja nyt sormet ristiin. Mieli pitää saada rennoksi ja sitten kisassa all in.

Niskanen, Lehtonen ja Heikkinen olivat mukana edellisessä olympiaviestissä Sotšissa, missä Suomi oli kuudes. Heikkinen oli mukana myös Vancouverin joukkueessa 2010.

Kultaa ja kunniaa

Suomi on ottanut olympiaviesteistä neljä kultaa ja yhteensä 13 mitalia. Edellinen Olympialaisten viestimitali miehiltä on Naganosta 1998.

— Mietimme myös miten muut hiihtävät ja millä taktiikoilla tulee paras mahdollinen sijoitus. Olemme taistelemasta mitaleista usean muun joukkueen mukana. Keulassa pysyminen olisi taktiikkana, kova pää edellä, Suomen valmentaja Teemu Pasanen sanoo.

Juttuun lisätty valmentajan kommentti klo 14.50