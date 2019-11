Anssi Löfman ja John Persson palaavat SaiPan ykkösnyrkkiin Tampereella, vastustajaksi luistelee Kalle Maalahden Ilves

Pelikieltonsa kärsineet Anssi Löfman ja John Persson ottavat paikkansa SaiPan ykkösketjusta illan vierasottelussa Tampereen Ilvestä vastaan.

Ruotsiin lähteneen Tuomas Kiiskisen paikan toisena laitahyökkääjänä perii Santeri Virtanen, joka on onnistunut maalinteossa molemmissa otteluissa paluunsa jälkeen.

HPK:n verkkoon kaksi maalia upottanut Joni Nikko sen sijaan puuttuu kokoonpanosta henkilökohtaisen syyn takia.

Maalivahdeista torjuntavuorossa on Karolus Kaarlehto.

SaiPa ja Ilves kohtaavat ensimmäistä kertaa tällä kaudella.

Kuntopuntarin kärkiryhmiin kuuluva SaiPa on sarjassa kuudentena, mutta myös Ilves on paranut roimasti otteitaan katastrofia hiponeen alkukauden jälkeen. Tupsukorvien sarjasijoitus on yhdeksäs, eroa SaiPaan on kuusi pistettä.

Ilves hankki täksi kaudeksi riveihinsä SaiPan puolustuksen ykkösnimen Kalle Maalahden. Maalahti on ollut alkukaudella tamperelaisten tehokkain puolustaja. 16 ottelussa hän on haalinut pisteet 3+5=8.

SaiPalle illan kamppailu on viimeinen ennen kahden viikon mittaista maajoukkuetaukoa.