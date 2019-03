LUM:n Simo Lipsanen ja Aku Partanen valittiin yleisurheilun MM-kilpailuihin

Lappeenrannan Urheilu-Miesten Simo Lipsanen ja Aku Partanen on valittu edustamaan Suomea yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa. MM-kisat käydään Qatarin Dohassa alkaen 27. syyskuuta.

Lipsanen, 23, hyppäsi hallikaudella kolmiloikan sisäratojen uuden Suomen ennätyksen 16,98 metriä, joka rikkoi MM-kisojen tulosrajan kolmella sentillä. Partanen, 27, alitti 50 kilometrin kilpakävelyn MM-rajan viikonloppuna Slovakian Dudincessa.

— Näillä pitkillä matkoilla varhainen valinta on tärkeää, että pääsee rauhassa keskittymään harjoitteluun. Menen nyt huhtikuun alussa vuoristoleirille ja sen jälkeen on tarkoitus kävellä toukokuussa Euroopan cupissa 50 kilometriä, Partanen toteaa Suomen urheiluliiton tiedotteessa.

Lipsasen ja Partasen lisäksi Suomen MM-joukkueeseen valittiin myös kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja kilpakävelijä Jarkko Kinnunen.

— Koko nelikko on talven aikana rikkonut MM-kisojen tulosrajan ja osoittanut olevansa siinä kunnossa, että MM-valinta kannattaa tehdä nyt. Varhainen valinta helpottaa heillä tulevan kilpailukauden suunnittelua, Suomen urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola sanoo tiedotteessa.

Partanen on ikäisekseen jo kokenut aikuisten arvokisakävijä. Hän on kilpaillut MM-kisoissa 2013, 2015 ja 2017 sekä olympialaisissa Riossa vuonna 2016. Partanen on parhaimmillaan sijoittunut 18:nneksi Pekingin MM-kisoissa 2015 sekä Zürichin EM-kisoissa 2014.

Lipsanen edusti Suomea MM-kisatasolla Lontoossa vuonna 2017, jolloin hän karsiutui loppukilpailusta.