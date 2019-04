SB Vantaa on PoNoVon viimeinen este matkalla kohti miesten salibandydivaria.

Lappeenrantalaiset aloittavat nousukarsintojen ratkaisevan vaiheen kotiottelulla Huhtiniemessä lauantaina ja Vantaalla pelataan sunnuntaina.

Otteluparissa ensiksi kaksi voittoa napsinut joukkue lunastaa ensi kaudeksi paikan toiseksi korkeimmalta sarjatasolta.

— Meillä on aika hyvä kuva siitä, miten Vantaa pelaa. Se on erilainen joukkue kuin Blue Fox, mutta vaarallisempi. Joukkue on aika kokenut, vaikka muutama 2000-luvulla syntynytkin pelaaja mahtuu joukkoon. Siellä on myös pelaajia, joilla on kokemusta liigasta ja divarista, PoNoVon päävalmentaja Otto Moilanen kuvailee.

PoNoVon matka kohti kauden huipennusta sisältää 2-divisioonan runkosarjan voiton, voitot lohkon välierissä ja loppuotteluissa sekä uusikaarlepyyläisen Blue Foxin tiputtamisen divarikarsintojen ensimmäisellä kierroksella.

Moilasen mukaan loppuhuipennusta on puhjustettu koko kausi, ihan kesän ensimmäisestä palaverista lähtien.

— Olemme yrittäneet kehittää peliämme. Äijät ovat olleet hyvin sitoutuneita. Olemme tehneet joukkueena hyvin töitä, hän luettelee.

— Vähän itseäkin ärsyttää puhua tällaista jargonia, mutta niin se vain on mennyt.

Osalla PoNoVon pelaajista on playoff-kokemusta ylemmiltäkin sarjatasoilta. Osa pelaajista on kasvanut playoff-maailmaan sisään vasta tämän kevään aikana.

— Runkosarjassa pelattiin yksi peli viikossa, nyt pelejä on ollut 2—3 viikossa. Se ei haittaa, me voisimme pelata kolmen pelin putkia pitkiäkin jaksoja. Joukkue on hyvässä fyysisessä kunnossa, Moilanen sanoo.

Blue Foxia vastaan PoNoVon täytyi vääntää täydet kolme ottelua ennen kuin jatkopaikka irtosi.

Mikäli divarikarsintojen toisen vaiheen ottelusarja SB Vantaata vastaan venyy kolmanteen peliin, se pelataan ensi tiistaina Lappeenrannassa.