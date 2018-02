Ahti Oksasen maalijyvä löytyi samaan aikaan, kun jäät alkoivat kantaa pilkkimiestä — Sopimuksen option käyttö pitää hänet SaiPassa myös ensi kauden Oksanen tottui rauhalliseen Lappeenrantaan Boston-vuosien jälkeen nopeasti. Kalakavereita löytyy jo pukukopin ulkopuoleltakin. Mika Strandén Ahti Oksanen on kalastanut koko ikänsä. Parina viimeisenä vuotena Yhdysvalloissa myös metsästys tuli mukaan kuvioihin.

Ahti Oksanen, 24, rakastui Bostoniin asuessaan kaupungissa neljän vuoden ajan.

Väkiluvultaan hieman pienempään Lappeenrantaan SaiPan maalitykki kuvailee sopeutuneensa myös hyvin, vaikka paljon muuta yhteistä kaupungeilla ei olekaan kuin se, että SaiPa pelasi 80-luvulla Boston Bruinsilta matkitulla logolla.

Ennen jäitä kävimme heittämässä perhoa. -Ahti Oksanen

— Nyt kun tähän rauhallisuuteen on tottunut, ei se haittaa yhtään. Parit hyvät kalakaverit olen jo saanut pukukopin ulkopuoleltakin, Oksanen kertoo.

Rauhaa ja hiljaisuutta hänen on pakko rakastaa tai ainakin sietää, sillä toisin kuin monet muut kiekkoilijat, Oksanen ei ole ravimies tai golffari, vaan kala- ja metsämies. Melkein aina vapaapäivinä kirkkonummelainen pistää lämmintä vaatetta päälle ja upottaa kairansa jään läpi.

— En viitsi vain makailla kämpillä. Ennen jäitä kävimme heittämässä perhoa. Nyt talvella on noussut pilkillä ahventa ja madetta, jonka sesonki on ollut nyt menossa.

Hukkaan saaliit eivät mene, vaan Oksasen mukaan kämppä- ja pelikaveri Kim Strömberg pidetään niillä ruuan syrjässä kiinni.

Treenien jälkeen luettiin Raamattua

Espoossa lajioppinsa saanut Oksanen opiskeli ja pelasi kaudet 2012—2016 Boston Universityssa.

Neljän yliopistovuoden aikana puolustajasta tehtiin hyökkääjä. Valmistumisen ja hyvin sujuneiden NCAA-pelien jälkeen Oksanen lähti tavoittelemaan NHL-unelmaa.

Viime kaudeksi hän teki vapaana agenttina sopimuksen AHL-seura Hartford Wolf Packin kanssa, mutta pelejä tuli huomattavasti enemmän ECHL-liigan Greenville Swamp Rabbitsissa.

Pelaaminen kolmannella sarjaportaalla ei ollut sitä, mitä Oksanen halusi, mutta Etelä-Carolinassa sijaitseva Greenville oli mukava paikka asua. Tammi–helmikuussakin lämpötila saattaa nousta siellä 20 celcius-asteeseen.

Etelävaltioiden lippujen lisäksi Greenville tarjosi myös toisen erikoisemman elämyksen hyvin eurooppalaistyylisen Bostonin jälkeen.

— Hieno kaupunki se on, keskusta on tosi moderni, vaikka onhan vähän myös raamattuvyöhykettä, mikä alussa oli pieni kulttuurisokki. Meillä oli hallillakin aina pari kertaa viikossa pappi, jonka kanssa halukkaat saivat lukea Raamattua treenien jälkeen. Ylipäätään mitä paikallisten ihmisten kanssa juttelin, uskonto oli heille tosi iso osa elämää.

Bostonin Oksanen nimeää puolestaan hienoimmaksi kaupungiksi, jossa ikinä on ollut.

— Neljän vuoden aikana rakastuin siihen ihan kokonaan. Pilvenpiirtäjiä siellä ei ole montaa, vaikka se on tosi iso kaupunki, vaan matalampaa rakennusta ja paljon puistoja. Ihmiset oikeasti asuvat siellä kaupungin keskustassa.

Kiekkokulttuuri on kadonnut Hartfordista

Hartford sen sijaan on täysi bisneskaupunki, joka muuttuu autiokaupungiksi iltakuuden jälkeen, kun toimistoväki poistuu koteihinsa esikaupunkeihin. Hartford on myös entinen NHL-kaupunki, mutta kiekkokulttuuri on sieltä pitkälti hävinnyt.

— Meillä oli Greenvillessä peleissä huomattavasti enemmän katsojia kuin Hartfordissa, vaikka AHL on yhtä tasoa ECHL:ää korkeampi sarja.

Farmisarja AHL:ssä Oksanen pääsi pelaamaan 15 ottelua, joissa syntyi pisteet 2+2=4. ECHL:ssä tehoja syntyi 53 runkosarjan ottelussa 21+31=52 ja kuudessa pudotuspelissä 2+4=6. Hartfordissa kuitenkin vastuuta saivat muut miehet.

Mika Strandén Viikonvaihteessa Ahti Oksasen kaira pureutui jäähän Vuoksen varrella.

— Viime kaudesta jäi harmittamaan, etten ikinä oikein saanut mahdollisuutta näyttää, mihin pystyn. Se oli ihan puhdasta politiikkaa, ja näytönpaikkaa ei ikinä tullut.

Myös SaiPassa Oksasen alkukausi oli tahmea, mutta tämän vuoden puolella hän on viimeistellyt jo yhdeksän osumaa. Syyskaudella maaleja syntyi kuusi.

Yhteensä 15 osumaa ovat nostaneet 191-senttisen hyökkääjäkolossin keltapaitojen maalipörssin kärkeen. SaiPan sisäisessä pistepörssissä Oksanen on kuudes.

— Alkukaudella peli ei kulkenut ja roolini alkoi pienentyä. Nyt alan lähestyä samaa tasoa, jolla olin edelliset pari vuotta. Kun on tullut maaleja, on tullut myös vastuuta, syntyi positiivinen kierre, hän kuvailee.

Maaleja syntyy, mutta nyt sakkaavat rankkarit

Hieman erikoinen nyanssi on se, että alkukaudella Oksanen oli vaikeuksista huolimatta liigan paras viimeistelijä voittomaalikilpailuissa.

Hän ampui neljästä ensimmäisestä yrityksestään kaikki sisään, mutta sen jälkeen hän on epäonnistunut neljä kertaa peräkkäin.

— Kai se johtui siitä, ettei kukaan maalivahti tiennyt, mitä olin tekemässä. Nyt olen joutunut yrittämään paria sellaista liikettä, joita en ole ihan kauhean usein kokeillut, ja ne eivät ole menneet. Mitään paniikkia ei ole, mutta kyllä se vähän harmittaa, että olen missannut neljä rankkaria nyt putkeen.

Yhdysvaltojen itärannikolta Suomen itärajalle muuttaminen siirsi NHL-unelmaa kauemmaksi ihan konkreettisesti. Oksanen ei ole kuopannut haavettaan, vaikka nuo kolme kirjainta eivät pyörikään enää joka hetki mielessä.

— Viime vuonna tuli mietittyä päivittäin, mitä pitää tehdä, että pääsisin NHL:ään. Mutta nyt olen täällä ja keskityn ihan täysin vain seuraavaan peliimme.

Tänä iltana se on kotiottelu JYPiä vastaan, kun liiga palaa olympiatauolta.

Maalitykiksi nouseella Oksasella on sopimuksessaan optio ensi kaudesta, jonka SaiPan on käyttänyt.

— Olen täällä myös ensi vuonna.