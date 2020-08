PEPOn jalkapallojoukkueen tuore vastuuvalmentaja Janne Muhli oli osittain yllättynyt Gabriel Garcia Xatartin potkuista.

– Tulokset eivät toki ole olleet hyviä, kun kärkisijat on kuitenkin ollut tavoitteena. Tietysti valmentaja on vain osasyyllinen huonoihin tuloksiin, mutta pelaajamateriaali on meillä kyllä riittävän hyvä, Muhli kertoi.

PEPOn joukkueessa turbulenssia on riittänyt jo ennen valmentajavaihdosta. Pelaajia on tullut ja mennyt, mikä on Muhlin mukaan normaalia.

– Jalkapallossa asiat muuttuvat välillä nopeallakin aikataululla. Toistaiseksi emme ole pystyneet sopeutumaan tilanteeseen.

Nuori valmentaja on ainakin toistaiseksi päävastuussa PEPOn valmennuksesta, jota täydennetään lähiaikoina.

– Iso luottamus seurajohdolta. Uskon pystyväni auttamaan joukkuetta valmennustiimini kanssa.

Ensimmäiseksi Muhli aikoo laittaa joukkueen peli-ilmeen kuntoon.

– Tärkeintä on vain saada voittoja, tyylillä ei tässä vaiheessa ole väliä. Meidän täytyy olla henkisesti todella valmiita jokaiseen otteluun ja pelata aktiivista joukkuepeliä. Tämä vaatii suurella sydämellä pelaamista.

Ensimmäisen kerran suurta sydäntä vaaditaan tulevana perjantaina, kun Joutsenon Kultsu saapuu Kimpiseen kauden ensimmäiseen paikallisotteluun.