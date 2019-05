NST:n Samuli Huppuselle salibandyn alle 19-vuotiaiden MM-pronssia Kanadassa

Suomi voitti pronssia salibandyn alle 19-vuotiaiden maailmanmestaruuskisoissa Kanadan Halifaxissa sunnuntaina. Suomi kukisti pronssiottelussa Sveitsin maalein 4—2 (1—1, 2—1, 1—0). Suomen joukkueessa pelasi myös NST Lappeenrannan Samuli Huppunen.

— Ei niitä MM-mitaleja kenelläkään liikaa ole. Sanoin pojille kopissa, että elämän pitkässä juoksussa nuorten MM-mitalin voittaminen on heille aika iso juttu. Tämä oli tasomme nyt. Nämä pojat varmasti tajuavat, että töitä on paljon, jos he haluavat joskus pelata miesten MM-kisoissa, Suomen päävalmentaja Atte Juuti totesi Salibandyliiton tiedotteessa.

Välierissä Ruotsi oli Suomea parempi lukemin 8—2. Huppunen teki Suomen ensimmäisen maalin.

Ikäluokan MM-kisojen loppuottelussa nähtiin yllätys, kun Tshekki voitti Ruotsin maalein 8—2. Tshekki ei ollut voittanut aiemmin kultaa missään salibandyn MM-kisoissa.