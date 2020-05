Jalkapallon valtakunnallisten sarjojen käynnistymisestä tiedotetaan ensi viikolla, miesten ja naisten liigat ilmoittivat jo alkamispäivänsä

Jalkapallon valtakunnallista sarjoista miesten Ykkösen ja Kakkosen sekä Naisten Ykkösen osalta käydään parhaillaan valmistelua seurojen kanssa. Sarjojen käynnistymisestä tiedotetaan ensi viikolla, kertoo Suomen palloliitto verkkosivuillaan.

Neuvotteluja käydään muun muassa pelitavasta ja ottelukalenterista.

– Yhdessä seurojen kanssa sovittavia asioita on esimerkiksi otteluohjelmien sisältö, koska sarjat tulevat venymään normaalia pidemmälle syksyyn. Se tarkoittaa, että myös olosuhteiden osalta pitää löytää ratkaisuja, joissa pelit on mahdollista pelata ja jotka kaikki osapuolet hyväksyvät, kilpailupäällikkö Peter Lundström taustoittaa tilannetta verkkosivuilla.

Pöydällä on myös joitain sääntöasioita. Lisäksi tärkeää on sopia yhteinen toimintapa, jos jossakin joukkueessa todetaan koronatapaus. Käsittelyssä on myös varasuunnitelmat siihen, jos kriisi jatkuu.

Lappeenrantalaisista seuroista miesten Kakkosessa pelaavat PEPO Lappeenranta ja Joutsenon Kultsu FC.

Naisten Kansallinen Liiga kertoi keskiviikkona käynnistävänsä sarjan 13. kesäkuuta ja miesten Veikkausliiga puolestaan 1. heinäkuuta.

Palloliiton nuorten valtakunnalliset sarjat ja kaikki alueelliset sarjat ovat käynnistymässä sarjakohtaisesti viikosta 24 alkaen.