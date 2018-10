Wiipurin Sudet lentää maailmancupiin Göteborgiin kokeneempana ja kovempana kuin edellisellä käynnillään kolme vuotta sitten

Wiipurin Sudet osallistuu jääpallon naisten maailmancupiin toista kertaa menestyksekkään olemassaolonsa aikana.

Lappeenrantalaisjoukkueen matka alkaa Kisapuistosta perjantaina kello 6.30 kohti Helsinki-Vantaata, josta suora lento vie ryhmän perille Ruotsin Göteborgiin.

Sudet saa maailmancupissa vastaansa kovia joukkueita, mutta kova on Sudet itsekin. Lappeenrantalaisjoukkue teki helmikuussa kotimaista jääpallohistoriaa, kun se voitti ensimmäisenä seurana viidennen peräkkäisen naisten Suomen mestaruuden.

Edellisellä visiitillään maailmancupissa Sudet oli kuudes lokakuussa 2015.

— Odotan meiltä paljon. Joukkueemme on melkein sama kuin Edsbynin maailmancupissa kolme vuotta sitten, mutta pelaajillemme on tullut lisää kokemusta ja kovuutta, Susien päävalmentaja Jukka Rautio toteaa.

Sudet pääsee tositoimiin heti perjantai-iltana, kun ottelu Villa Lidköpingiä vastaan alkaa kello 19.30.

Susien pelaajat ovat harjoitelleet jäähallin kaukalossa kesästä asti, mutta koko joukkueena se on päässyt treenaamaan vasta maailmancupin alla.

— Nyt menemme suoraan isolle jäälle pelaamaan, eli emme pääse harjoittelemaan siellä ennen ensimmäistä ottelua. Jospa se menisi vanhalta pohjalta, Rautio toteaa.

Lauantaina lappeenrantalaisia odottaa harvinaisen varhainen herätys. Päivän ensimmäinen ottelu AIK:ta vastaan alkaa jo kello 6.30.

Kuutisen tuntia myöhemmin Sudet kohtaa Västeråsin ja alkulohkon päätösottelussaan Söråkersin kello 19.

— Maailmancup on pelaajille tosi rankka rupeama. Pelaamme periaatteessa neljä peliä vuorokauden aikana.

Tytti Segerman ja Riina Ellonen sekä Susien uusi vahvistus Susanna Lehosmaa ovat pelanneet Västeråsissa, jonka hyökkääjä Linda Lohiniva on kaikille tuttu maajoukkueesta, joten lappeenrantalaiset tietävät, mitä vastaan tulee.

— Villassa ja VSK:ssa on paljon maajoukkuepelaajia. AIK:n kokoonpano on vielä pieni mysteeri. Söråkers on nuori porukka, joka on pelannut pitkään yhdessä ja siten varmasti kova.

Vuoden 2016 naisjääpalloilija ja Susien libero Petra Verhelä siirtyi täksi kaudeksi Ruotsin mestarijoukkueeseen Skutskärsiin, joka pelaa luonnollisesti myös maailmancupissa. Viime kauden Suomen mestareista sivussa on myös Emma Malinen.

Lehosmaan lisäksi Sudet esittelee Göteborgissa uusina pelaajinaan oululaisen maalivahdin Elisa Puruskaisen ja Varkauden WP-35:n kasvatin Tuuli Torvisen.

Sudet saa täksi kaudeksi riveihinsä myös Nina Lehosmaan, jolta Göteborgin-reissu jää väliin aliupseerikurssin toisen jakson alkamisen vuoksi.

Suomen naisten jääpallomaajoukkueen tarkkailuryhmässä ovat Susista Tytti Segermanin ja Tuuli Torvisen lisäksi kapteeni Ida Buure, Emilia Hannikainen, Joanna Nykänen, Sara Oravuo, Anna Tiippana, Tiia Lehtinen, Sofia Segerman ja Susanna Simola, jonka Suomen Jääpalloliitto palkitsi viime kauden jälkeen vuoden naisjääpalloilijana.

Maailmancupin toisessa alkulohkossa pelaavat venäläisen Rekord Irkutskin lisäksi ruotsalaiset Tranås BoIS, Skutskärs IF, Skirö AIF ja Sandvikens AIK.

Turnaus järjestetään Göteborgin pohjoispuolella olevassa Ale arena -jääpallohallissa, jonka yleisöennätys on 1 986.

— Ale areena on malli sellaisesta jääpallohallista, jollaista Lappeenrantaankin on yritetty saada. Vähän pelkistetty, mutta toimiva perusjääpallohalli, Rautio kertoo.