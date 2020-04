Antti Ruuskanen haluaa olla mukana Tokiossa ensi kesänä – ”Tehotonta terapiaa ohjelmassa enemmän”

Uran päätavoitteen Tokion olympiakisojen siirtyminen vuodella eteenpäin on pistänyt 36-vuotiaan keihäänheittäjän mietteliääksi. "Kokenut urheilija osaa kyllä päätellä, onko menestymiseen mahdollisuuksia."

Uran päätavoitteen Tokion olympiakisojen siirtyminen vuodella eteenpäin on pistänyt 36-vuotiaan keihäänheittäjän Antti Ruuskasen mietteliääksi.

Ruuskanen sanoo kuitenkin suoraan, että haluaa olla taistelemassa olympiavoitosta vuoden kuluttua Tokiossa.

Sillä edellytyksellä tietysti, että hän uskoo menestyvänsä nuorempien kilpailijoiden puristuksessa.

– Motivaatiota riittää, ja haluan olla mukana, jos saamme hyvän paketin kasaan. Toivottavasti pääsemme kesällä kilpailemaan, ja saan sellaisia tuloksia, että pystyn taistelemaan menestyksestä.

– Kokenut urheilija osaa kyllä päätellä, onko menestymiseen mahdollisuuksia. Pitää kuunnella kehoaan ja mieltään, Ruuskanen valaisee perusteita lopulliselle päätökselle.

Ruuskanen on taloudellisesti Suomen parhaiten menestyviä yksilöurheilijoita, mutta hänenkin on vakuutettava yhteiskumppaninsa tuloksillaan.

Olympiakisojen siirtämistä Ruuskanen pitää täysin oikeana päätöksenä.

– Kaikki tapahtui todella nopeasti, mutta tällaisiinkin asioihin urheilijan pitää pystyä sopeutumaan. Vaikka kyllä se tietenkin tunteita herätti.

– Urheilu ei ole niin tärkeää, että pitäisi leikkiä ihmisten hengellä. Nyt on tosi kyseessä ja urheilijoidenkin on kannettava vastuunsa. Ei olisi ollut järkeä järjestää kisoja, jonne koko maailma kokoontuu, Ruuskanen sanoo.

"Olen tehnyt vähän metsähommia"

Ruuskanen on saapastellut viime aikoina normaalia enemmän Pielaveden metsissä.

Keihäänheittäjä valmistautuu yhä täysillä kesäkauteen, mutta harjoitteluun on tullut muutoksia maailmantilanteen seurauksena.

– Vapaa-aikaa jää nyt enemmän. Olen tehnyt vähän metsähommia. Pientä harvennustyötä koneen kanssa on ollut ohjelmassa. Vapaapäivä vierähtää mukavasti, mutta koneen kanssa heiluessa se oli urheilijan kannalta katsottuna fyysisesti tehotonta terapiaa, jonka rooli on päivissä lisääntynyt. On ihan hyvä olla lupsakkaa tekemistä, että ei tarvitse koko ajan pohtia koronaa, Ruuskanen kertoo.

Ruuskanen harjoittelee yksityisessä salissa

Ruuskanen pystyi harjoittelemaan täysipainoisesti ja suunnitellusti siihen saakka, kun hallitus määräsi rajoituksia viime viikolla.

– Onneksi Kuopiosta löytyi yksityinen sali, jonne pääsen harjoittelemaan. Siellä pystyn tekemään asioita kuntopallon kanssa. Myös heitot pienillä painoilla onnistuvat ja puntteja pääsee luonnollisesti nostamaan.

Kotona Pielavedellä Ruuskanen juoksee lenkkiä ja pitää lihaksia iskussa kotijumpalla.

– Valmentaja Jyrki Blomin kanssa olemme sen verran kokeneita, että mielekkäitä harjoituksia järjestyy. Sitten kyllä pitäisi olla vilkas mielikuvitus, jos ei pääsisi Kuopiossa salilla harjoittelemaan.

Lontoon olympialaisten hopeamitalistia huolestuttaa harjoittelun suhteen lähinnä rajoitusten kesto.

– Vielä ei ole kiirettä, mutta jossain vaiheessa pitää tarttua keihääseen. Ulkotiloissa se ainakaan toviin ole mahdollista kylmyyden ja liukkauden takia. Toivottavasti tulee lämmin huhtikuu. Onneksi ehdin tehdä talven aikana pitkiä heittoja kunnon vauhdilla.

Tältä talvelta etelänleirit jäävät heittäjältä kokonaan väliin.

– Inarin pilkkireissua en kuitenkaan ole ajatellut perua ainakaan toistaiseksi, Ruuskanen letkauttaa

– Harjoittelemme muuten normaaliin malliin, mutta nyt ei tosiaan ole niin kiire ulos heittämään.

Ruuskanen toivoo, että pääsisi kilpailemaan kesällä. Pariisin elokuun lopun EM-kisojen järjestämisen suhteen mies on skeptinen.

– Luonnollisesti toivon, että pääsisin heittämään yleisön edessä. Kesäkausi on myös tilikausi, ammattiurheilija muistuttaa.

Fakta: Antti Ruuskanen

Syntynyt: 21.2.1984 Pielavedellä.

Pituus: 190 senttiä.

Paino: 85 kiloa.

Laji: Keihäänheitto.

Ennätys: 88,98 metriä (Pori 2.8.2015).

Kymmenen parhaan tuloksen keskiarvo: 87,567 metriä.

Seura: Viipurin Urheilijat.

Aikaisempi seura: Pielaveden Sampo.

Valmentaja: Jyrki Blom.

Aikaisemmat valmentajat: Antero Puranen, Aki Parviainen, Jarmo Hirvonen.

Saavutukset: Olympiahopeaa 2012 Lontoossa, Euroopan mestaruus 2014 Zürichissä ja EM-pronssia 2016 Amsterdamissa.

Edustanut Suomea kymmenen kertaa arvokisoissa. Oli mukana olympialaisissa 2012 ja 2016, MM-kilpailuissa 2009, 2011, 2013, 2015 ja 2019 sekä EM-kilpailuissa 2014, 2016 ja 2018.

Kalevan kisoissa kahdeksan mitalisijaa: Suomen mestari 2012, 2014 ja 2015, SM-hopeaa 2009, 2013 ja 2019 ja SM-pronssia 2010 sekä 2011.

Alle 19-vuotiaiden EM-pronssia 2003 ja alle 22-vuotiaiden EM-hopeaa 2005.

Viime kesän paras tulos 85,15 (Raasepori 16.6.).