Catzilta ja Namikalta poistui pelko putoamisesta tällä kaudella – Koripalloliitto muutti sarjamääräyksiä

Koripalloliiton pääsarjoista ei putoa urheilullisin perustein yksikään joukkue kuluvalla pelikaudella. Suomen Koripalloliiton liittohallitus hyväksyi aikuisten pääsarjaryhmän esitykset sarjamääräysten muutoksista perjantaina.

Päätös koskee naisten Korisliigaa, miesten 1. divisioona A:ta ja B:tä sekä naisten 1. divisioonaa.

Miesten Korisliigan sarjamääräyksiin tehtiin sama muutos jo marraskuussa.

– Päätöksen taustalla on seurojen elinvoimaisuuden varmistaminen tässä hetkessä. Seurakentällä on ollut kosolti haasteita ratkottavana ja on jatkossakin. Halusimme poistaa yhtälöstä pelon putoamisesta urheilullisin perustein, Koripalloliiton puheenjohtaja Timo Elo kommentoi tiedotteessa tuolloin.

Pääsarjoihin voi kuitenkin nousta ensi kaudeksi urheilullisin, sarjamääräyksissä määritellyin perustein.

Catz Lappeenranta on Suomen naisten ylimmän sarjatason historian neljänneksi menestynein seura kuuden kultamitalin, kuuden hopean ja yhden pronssin saaliillaan.

Tällä hetkellä Catz on naisten Korisliigassa yhdeksäntenä.

Lappeenrannan NMKY on miesten 1. divisioona B:ssä seitsemäs.