Kolumni: Päävalmentaja on kuin Huutokauppakeisarin Markku — Siksi hänestä on niin helppo pitää

Poika kertoi kesällä istuneensa hetken osuuskaupan ravintolamaailmassa Lappeenrannassa Markku Kanervan kanssa. Lomalla ollut jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja analysoi ystävällisesti parikymppisen nuoren miehen kanssa maajoukkueen esityksiä. Hänelle ei tullut mieleenkään käskeä tuntematonta kaveria kälppimään tiehensä, vaikka Suomi ei vielä silloin ollut voittanut juuri mitään tai ketään.

Sellainen Kanerva on ja siksi nuoret suomalaispelaajat kasvavat hänen käsissään suuremmiksi kuin ehkä taidot sallisivat.

Eihän meillä kisapaikkaa ole, Kansojen liigan C-tason lohkon voitto on vasta lähellä, mutta vuosikausien ankeuden jälkeen ”Rive” on saanut aikaan sen, mitä suomalainen jalkapallo kaipasi. Voittanut pelejä ja vielä oikealla suomalaisella tavalla. Jotenkin vaatimattomasti johtamalla.

Pisa-tutkimus vai jalkapallo?

Opettaja Kanerva on herättänyt huomiota Italiassa asti. Suomi on menestynyt Pisa-tutkimuksessa, mutta ei jalkapallossa. Italiassa on päinvastoin.

”Markku Kanerva, il maestro elementare che sta risollevando la Finlandia” otsikoi italialaistoimittaja, Skyn Gianluca Marzio (gianlucadimarzio.com). Eli Markku Kanerva, perusopettaja joka nostaa Suomea.

Palloliitto kelpuutti Kanervan maajoukkueen apuvalmentajaksi 2010 ja myöhemmin joskus päävalmentajan tuuraajaksi, kun liiton ykkösvalinnat olivat taas kerran menneet metsään. 2016 Kanerva sai vihdoin kunnon mahdollisuuden ja kolmen vuoden sopimuksen. Takana oli epätoivoinen tuokio ruotsalaisen Hans Backen valmennuksessa.

Vähän värittömän pedagogin hyväksyminen ykkösmieheksi vei liitolta seitsemän laihaa vuotta. Kanerva johdatti Suomen 21-vuotiaat ensimmäisen kerran ikäluokkansa EM-kisoihin 2009 ja hänet valittiin vuoden valmentajaksi. Vuoden Markku -tittelin hän sai samana vuonna. Kuusi vuotta myöhemmin sen sai Huutokauppakeisari-ohjelmassa kaiken korjaava Markku.

Ehkä vasta se oli Palloliitolle riittävä sysäys kelpuuttaa omakin Markku.

Tuli ja leimaus

Joskus vastakohdat ovat täydellinen parivaljakko. Erkka Westerlund oli ”professori” ja hänen vierellään Raimo Summanen tuli ja leimaus. Summanen on menestynyt yksinkin, mutta yleensä sillat ovat roihunneet hänen käyntinsä jälkeen. Westerlund kutsutaan paikalle uudelleen.

Westerlund ja Kanerva ovat kuin samasta puusta. Analyyttisia ja rauhallisia opettajia. Juuri siksi heistä on niin helppo pitää.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies