Ketterä ja KeuPa HT kävivät maalihippaa Imatralla, Jere-Matias Alanen pisti vieraiden verkot tötterölle

Ketterän Mestis-pelit jatkuivat lauantaina KeuPa HT:tä vastaan ja Imatralla mentiin yhtä vuoristorataa. Lopputuloksena oli toinen peräkkäinen kotivoitto Ketterälle, nyt lukemin 8–5.

– Huomaa, että tauon jälkeen kaikilla on vähän enemmän intoa kuin järkeä. Olimme kyllä hallitsevana osapuolena lähes koko pelin, mutta kaveri oli myös tehokas, Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen kuvaili ottelua.

KeuPa HT on ollut Ketterälle monesti erittäin hankala vastustaja. Koronataukoa edeltäneessä kotiottelussa Ketterä pelasi marraskuun lopulla aluksi kauden parasta kiekkoaan, mutta siitä ei ollut lopulta mitään iloa, kun keuruulaiset tekivät kaikista paikoistaan maalin ja veivät toisen erän nimiinsä 5–0.

– Se on aika tehokas porukka, siellä on taitavia hyökkääjiä. He elävät hyökkäyspelistään, ja se on meidän puolustukselle paha. Meillä on vielä tekemistä sen kanssa, Lehtonen myönsi.

Ketterä keräsi hurjan määrän laukauksia

Myös Ketterä pystyi pyörimään lauantaina tehokkaasti hyökkäyspäässä. Ketterä laukoi ottelussa peräti 79 kertaa, KeuPan maalivahdeille Samuli Tervolle ja Juho Ahopellolle torjuntoja kertyi yhteensä 46.

– Pystyimme tuottamaan äärettömän paljon maalipaikkoja ja onneksi myös onnistuimme. Siihen olen tosi tyytyväinen. Olemme laukoneet nyt rohkeammin. Sellainen turha kiekon siirtely on jäänyt pikkusen pois. Nyt pariin päivään tuli ihan hyvä määrä maaleja viivalaukauksista ja jälkitilanteista, Lehtonen totesi.

Perjantaina kärsimästään pelikiellosta vapautunut Ketterän ykköspyssy Jere-Matias Alanen oli hurjalla pelipäällä ja upotti peräti viisi maalia KeuPan verkkoon. Matias Varttisen tehot olivat 0+4. Kotijoukkueen muista maaleista vastasivat kahdesti osunut Roope Mäkitalo ja SaiPan U20-joukkueesta lainattu Niko Kautiainen.