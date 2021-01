Liiga-SaiPa saa 216 000 euroa kustannustukea koronan ja sen tuomien rajoitusten aiheuttamaan liikevaihdon laskuun. Valtion tuki perustuu laskelmaan kesä–lokakuun ajalta.

Liigaa on pelattiin syksy puolilla katsomoilla ja joulukuusta lähtien kokonaan ilman yleisöä. Myös loppukauden Liiga on valmistautunut pelaamaan tyhjille katsomoille.

– Yhden täyden hallin ottelutulot ovat yli 100 000 euroa, Liiga-SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen vertaa.

– Kun pelejä tulee enemmän tyhjille katsomoille, tuen avulla selvitään pienemmillä vaurioilla.

Vähän helpompi hengittää

Markkasen mukaan tuki helpottaa yhtiön kassatilannettaja palkkojen ja laskujen maksua varsinkin lyhyellä aikavälillä. Hän arvioi, että Liiga-SaiPan tappio koko kaudesta nousee miljoonaan euroon budjetoituun verrattuna.

Liiga-SaiPa sai keväällä Business Finlandin kautta kehittämisrahaa 100 000 euroa ja Liigan yhteishaussa opetus- ja kulttuuriministeriöltä palkkatukea 50 000 euroa.

Kolmasosan lasku liikevaihdossa

Nyt maksetussa tuessa on huomioitu yritysten aiemmat tukieurot. Yhteenlaskettuna ne eivät saa ylittää 800 000 euroa, tukia maksava Valtiokonttorin informoi. Jos toimialalla yritysten liikevaihdon lasku on vähintään 10 prosenttia, se osoittaa, että ala on kärsinyt koronasta. Yrityksen liikevaihdon on puolestaan pitänyt laskea vähintään 30 prosenttia, jotta tuen saamisen edellytykset täyttyvät.