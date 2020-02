Veiterän mestaruusunelman tiellä on kaksi isoa haastetta: riittääkö maalintekovoima ratkaisupeleissä ja pitääkö peräpää — Entä missä kunnossa ovat Catz, Ketterä ja NST kevään kynnyksellä?

SaiPa ei lietso keltamustaa pudotuspelihuumaa tänä keväänä Kisapuistossa. Ilman kevään herkkupaloja ei kuitenkaan jäädä.

Muista seuroista ensimmäisenä pudotuspelit aloittaa Veiterä, joka kohtaa keskiviikkona kotiottelulla alkavissa jääpallon Bandyliigan puolivälierissä Varkauden WP 35:n.

Tässä katsaus, missä mennään kevään ratkaisupelien lähestyessä.

Veiterä

Bandyliigan kestomenestyjäksi kasvanut Veiterä sai tyytyä vuosi sitten hopeaan kahden mestaruuden jälkeen.

Kultakantaan paluussa on kaksi isoa haastetta: riittääkö maalintekovoima ratkaisupeleissä ja pitääkö peräpää?

Veiterän iskukykyä kaventaa maajoukkueen porteille nousseen hyökkääjä Tero Liimataisen koko kauden mittainen poissaolo polvioperaation takia.

Runkosarjassa Veiterä paukutti selvästi eniten maaleja (keskimäärin 7,5 ottelua kohden), mutta tasoltaan Bandyliiga on niin kahtia jakautunut sarja, etteivät monetkaan ottelut kerro joukkueiden todellisesta iskukyvystä paljoakaan.

Päävastustaja Akilles onnistui hyydyttämään lappeenrantalaiset keskinäisissä kohtaamisissa tehokkaasti.

Suomen cupin finaali mukaan luettuna joukkueet ovat pelanneet tällä kaudella kolmesti vastakkain, ja näissä otteluissa Veiterä on tehnyt kahdesti kaksi, kerran kolme maalia.

Veiterän alakerran entiset johtohahmot Santtu Nurmi ja Christian Laibert ovat palloilleet tällä kaudella Ruotsissa. Lisäksi Emil Segerman loukkaantui syksyn jäähallitreeneissä eikä hän toipune pelikuntoon enää tällä kaudella.

Puolustusta tiivistettiin tiputtamalla kaiken kokenut Janne Hauska alakerran luudaksi, mutta Veiterän puolustuksen leveyttä aletaan mitata todenteolla vasta välieristä alkaen, kun vastaan asettuvat sarjan muut kärkijoukkueet.

Veiterän vahvuus on keskikenttä. Tomi Hauskan, Aleksi Seppäsen ja Ere Verhelän johdolla se on todennäköisesti valtakunnan paras.

Nuorta venäläistä Egor Ragulinia ei nähdä Veiterän keskikentällä enää loppukaudella viisumin umpeuduttua. Pudotuspeleissä häntä paikkaa Antti-Juuso Ropo.

Tolppien välissä Topi Peuhkurin maalivahtipeli riittää mestaruuteen asti.

Puolivälierissä Veiterä hoitanee seitsemänneksi sijoittuneen WP 35:n tieltään pois suoraan kahdessa ottelussa, mutta välierävaiheessa voi tulla jo vaikeampaa. Silloin vastaan asettuu voittaja otteluparista Narukerä–JPS, ja finaalipaikkaan vaaditaan kolme voittoa.

Runkosarjan voitto lipesi Veiterältä runkosarjan viimeisissä otteluissa Porvoon Akilleelle. Ellei ihmeitä tapahdu, niin Akilles myös etenee Bandyliigan loppuotteluun pudotuspelikaavion toiselta puolelta.

Catz

Mestaruusvuosiaan huomattavasti kapeammalla materiaalilla operoiva Catz on naisten Korisliigassa hyvissä iskuasemissa. Lappeenrantalaiset ovat viidentenä, mutta kolmanteen sijaan on vielä täydet mahdollisuudet, kun pelaamatta on kuusi ottelua.

Mika Strandén Catzin pelintekijä Jordan Jones loukkaantui tammikuun alkupuolella pelatussa ottelussa. Catz ei lähtenyt etsimään korvaajaa, vaan on odotellut Jonesin toipumista takaisin pelikuntoon.

Puolivälierien kotietu eli vähintään neljäs sija olisi Catzille erittäin tärkeä. Tämänhetkisen sarjatilanteen perusteella Catz aloittaisi pudotuspelit Tapiolan Honkaa vastaan, joka ei ole hävinnyt kotiparketillaan vielä yhtään ottelua.

Keskiviikkona Catz ottanee urheilutalossa kaksi lisäpistettä sarjassa perää pitävältä Hyvinkään Pontevalta.

Veiterän tavoin Catzin akilleenkantapää on pelaajamateriaalin kapeus.

Pelintekijä Jordan Jones on palannut loukkaantumisensa jälkeen harjoituksiin. Mikäli hän kuntoutuu hyvin, nostaa se joukkueen aloitusviisikon aivan uudelle tasolle viime peleihin verrattuna.

Catzin vaihtopenkiltä ei kuitenkaan löydy käytännössä ollenkaan apuja, jotta sarjan terävintä kärkeä voitaisiin haastaa tiivistahtisessa pudotuspelisarjassa.

Avainpelaajien terveystilanne ja jaksaminen ovat Catzille kaikki kaikissa. Mika Haakana on kokenut valmentaja ja pystyy repimään materiaalista kaiken irti, mutta loukkaantumisia Catz ei kestä ollenkaan.

Pudotuspeleihin kissoilla on vielä aikaa. Korisliigan runkosarjan päätöskierros pelataan vasta 21. maaliskuuta.

Ketterä

Jääkiekon Mestiksen hallitseva mestari Ketterä on porhaltamassa kohti ensimmäistä runkosarjan voittoaan.

Joonas Tapaninen Kahdella edellisellä kaudella SaPKoa edustanut KooKoon kasvatti Jaakko Lantta on noussut tällä kaudella Ketterän tehokkaimmaksi pistemieheksi. 39 ottelussa keskushyökkääjä on nakuttanut 12+30=42 tehopistettä. Lantan tehotilasto on peräti 33 maalia plussan puolella.

Tasaisella materiaalilla jyränneet imatralaiset ovat kahdeksan ottelun voittoputkessa, kun kärjessä pitkään keikkunut Tampereen Koovee on samanaikaisesti ajautunut pitkään tappioputkeen.

Ketterällä on pelaamatta kahdeksan ottelua ja sarjajohto on kahdeksan pistettä.

Viime peleissään Ketterä on pystynyt puolustamaan tiiviisti, mutta kausi kokonaisuutena ei ole ollut pelkkää paraatimarssia, vaan vaikeitakin jaksoja on mahtunut mukaan.

Matias Lehtosen johtama valmennus on kuitenkin onnistunut kaventamaan hyvän ja huonon päivän eron niin pieneksi, että voittoja on irronnut huonollakin pelillä ja tappioputkilta on vältytty.

Erikoistilanteista Ketterän ylivoima on keskinkertaista, mutta alivoima on toiminut hyvin. Syytä onkin, sillä viime kauden tavoin jäähyminuutteja joukkue on haalinut jälleen liikaa.

Maalivahtipörssissä ilonaiheisiin kuuluu Santeri Lipiäisen nousu Mestiksen torjuntatilaston kärkipaikalle tällä kaudella.

Mestiksen pudotuspelit alkavat maaliskuun puolivälissä, samana päivänä, kun Kisapuistossa pelataan SaiPa-ikoni Ville Kohon jäähyväisottelu.

Ketterän puolivälierävastustaja lienee Kokkolan Hermes, joka on asemoinut itsensä vahvasti kahdeksanneksi jo tässä vaiheessa.

NST

NST Lappeenrannan saumat miesten salibandydivarin pudotuspeleihin ovat enää teoreettiset. Eroa kahdeksanteen sijaan on viisi pistettä, kun pelejä on jäljellä kolme. Väliin mahtuvat Josba ja Porin Karhut.

Kai Skyttä Kokeneen hyökkääjän Arto Vainikaisen täytyi palata valmennnustehtävistä takaisin pelihommiin, kun sinipaitaisen NST Lappeenrannan divaripaikka alkoi olla uhattuna. Vuosirenkaat eivät ole näkyneet nuorempien seassa: 12 ottelussa Vainikainen on rohmunnut tehot 14+4=18.

NST tarvitsee vielä muutaman pisteen, jotta uuden SaiPa Salibandyn ei tarvitse arvuutella, aloittaako sen miesten joukkue ensi kaudella pelit divarista vai kakkosesta.

Muiden lappeenrantalaisseurojen tavoin NST on taiteillut kapealla materiaalilla. Nuoret Juuso Kekki ja Jesse-Samuli Huppunen ovat divarin ylivoimaisesti tehokkaimmat hyökkääjät, mutta sarjapaikkaa turvaamaan on tarvittu konkarien Arto Vainikaisen ja Jarkko Monthanin hätäapua.

NST:n naiset ovat pelanneet uudessa NLB-liigassa, joka on naisten liigan alempi lohko.

Pudotuspelikarsintoihin NST:n mahdollisuudet ovat menneet, mutta pelit eivät pääty runkosarjaan. NLB-liigan neljä viimeistä pelaavat playout-sarjat, joiden häviäjät joutuvat karsimaan sarjapaikoistaan 2-divisioonan kahta parasta joukkuetta vastaan.